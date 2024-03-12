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فرن بتقنية InstaView بسعة 76 لترًا وكفاءة +A للطاقة
مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟
اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل
تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.
هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس
خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا، وتجهزه
استمتع بالطهي من خارج مطبخك
تابع عملية تسوية طعامك من أي مكان في المنزل باستخدام تطبيق ™LG ThinQ.
فرن بتصنيف +A
مع الطهي في فرن يتميز بتصنيف فريد من نوعه لكفاءة الطاقة +A تقل المبالغ
تابع الطعام خلال طهيه
لا عليك سوى الطرق مرتين على زجاج الفرن لمشاهدة طعامك مع الاحتفاظ بالحرارة داخله.
فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean
تحافظ تقنية ™EasyClean على بقاء الجزء الداخلي من الفرن وكأنه جديد. لا توجد مواد كيميائية ولا أدخنة
الخطوة رقم 1
املأ زجاجة برشاش بسعة 510 مل بالماء. رش حوالي 60 مل من الماء على الحائط والزوايا.
الخطوة رقم
الخطوة 2
ثم اسكب الماء المتبقي في قاع الفرن.
الخطوة
الخطوه 3
اضغط على زر ™EasyClean.
الخطوه
الخطوة 4
ما عليك سوى مسح أي بقايا بقطعة قماش أو منشفة.
الخطوة
تعرّف على مساعدك الجديد في الطهي
يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ استخدام جميع الميزات من هاتفك؛ بدءًا من الميزات البسيطة؛ مثل التسخين المسبق للفرن، وضبط المؤقت، ومراقبة مستوى التسوية الحالي، ووصولًا إلى الوظائف الأكثر تعقيدًا مثل تشخيص المشكلات وحلها حسب أنماط الاستخدام.
مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر
أضفِ على وجبتك القادمة مذاقًا لذيذًا باستخدام ميزات فائقة وجاهزة للاستخدام.
الخبز بالتوزيع الحراري ProBake
تقدم لكِ تقنية ProBake Convection® من LG ميزة التسخين السليم بدرجات متساوية في جميع الأرفف. الفرن مزود بعنصر تسخين في الجزء الخلفي منه؛ ما يتيح له التحميص والخبز بطريقةٍ فريدة.
الهواء سو فيديو
يستخدم Air Sous Vide حرارة فرن منخفضة وتدفقًا للهواء للحصول على أقصى قدر من العصارة. لا تحتاج إلى توزيع الماء، وبدلاً من ذلك، تعتمد على الحرارة الخاضعة للرقابة لمزيد من الاتساق في كيفية معالجة طعامك.
الهواء سو فيديو
قلي الهواء
استمتع بأطعمةك المقرمشة المفضلة دون الشعور بالذنب عند القلي العميق باستخدام Air Fry.
قلي الهواء
وضع البيتزا
تم تصميم وضع البيتزا خصيصًا لطهي البيتزا محلية الصنع أو البيتزا الطازجة بالإضافة إلى البيتزا المجمدة. استمتع بقشرة مقرمشة وإضافات لذيذة أكثر مع وضع البيتزا الذي يمكن إعداده حتى 300 درجة مئوية.
وضع البيتزا
*لا تُقدم آلة الشفط اللازمة للطهي بتفريغ الهواء بشكلٍ منفصل
تصميم مبتكر
دليل تركيب الفرن المدمج
انقر للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب الفرن المدمج بحيث يتناسب مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.
1. قياس مساحة التركيب
قياس مساحة التركيب
2. احتياطات التركيب
يجب ترك فتحة تهوية بحجم 50 ملم بين الجدار الخلفي وأرضية وحدة التركيب، وفتحة تهوية بحجم 5 ملم بين جانبي الفرن والوحدة.
احتياطات التركيب
لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.
لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.
الأجزاء والملحقات
عرض تفاصيل الأجزاء التي ستتلقاها للتثبيت.
ماذا يتضمن الصندوق؟
ماذا يتضمن الصندوق
ماذا يتضمن الصندوق
ماذا يتضمن الصندوق
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كل المواصفات
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
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قطع الغيار والملحقات
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