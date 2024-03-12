Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
فرن بتقنية InstaView بسعة 76 لترًا وكفاءة +A للطاقة

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

فرن بتقنية InstaView بسعة 76 لترًا وكفاءة +A للطاقة

WSED7613S

فرن بتقنية InstaView بسعة 76 لترًا وكفاءة +A للطاقة

Front view

مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟

اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل

اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل

تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا، وتجهزه

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

تابع عملية تسوية طعامك من أي مكان في المنزل باستخدام تطبيق ™LG ThinQ.

فرن بتصنيف +A

فرن بتصنيف +A

مع الطهي في فرن يتميز بتصنيف فريد من نوعه لكفاءة الطاقة +A تقل المبالغ

العرض الفوري

تابع الطعام خلال طهيه

لا عليك سوى الطرق مرتين على زجاج الفرن لمشاهدة طعامك مع الاحتفاظ بالحرارة داخله.

سهولة الصيانة

فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean

تحافظ تقنية ™EasyClean على بقاء الجزء الداخلي من الفرن وكأنه جديد. لا توجد مواد كيميائية ولا أدخنة

فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean

الخطوة رقم 1

املأ زجاجة برشاش بسعة 510 مل بالماء. رش حوالي 60 مل من الماء على الحائط والزوايا.

 

الخطوة رقم

الخطوة 2

ثم اسكب الماء المتبقي في قاع الفرن.

 

الخطوة

الخطوه 3

اضغط على زر ™EasyClean.

 

الخطوه

الخطوة 4

ما عليك سوى مسح أي بقايا بقطعة قماش أو منشفة.

 

الخطوة

الطهي الذكي

تعرّف على مساعدك الجديد في الطهي

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ استخدام جميع الميزات من هاتفك؛ بدءًا من الميزات البسيطة؛ مثل التسخين المسبق للفرن، وضبط المؤقت، ومراقبة مستوى التسوية الحالي، ووصولًا إلى الوظائف الأكثر تعقيدًا مثل تشخيص المشكلات وحلها حسب أنماط الاستخدام.

طهي بلمسة المحترفين

مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر

أضفِ على وجبتك القادمة مذاقًا لذيذًا باستخدام ميزات فائقة وجاهزة للاستخدام.

مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

تقدم لكِ تقنية ProBake Convection® من LG ميزة التسخين السليم بدرجات متساوية في جميع الأرفف. الفرن مزود بعنصر تسخين في الجزء الخلفي منه؛ ما يتيح له التحميص والخبز بطريقةٍ فريدة.

 

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

الهواء سو فيديو

يستخدم Air Sous Vide حرارة فرن منخفضة وتدفقًا للهواء للحصول على أقصى قدر من العصارة. لا تحتاج إلى توزيع الماء، وبدلاً من ذلك، تعتمد على الحرارة الخاضعة للرقابة لمزيد من الاتساق في كيفية معالجة طعامك.

 

الهواء سو فيديو

قلي الهواء

استمتع بأطعمةك المقرمشة المفضلة دون الشعور بالذنب عند القلي العميق باستخدام Air Fry.

 

قلي الهواء

وضع البيتزا

تم تصميم وضع البيتزا خصيصًا لطهي البيتزا محلية الصنع أو البيتزا الطازجة بالإضافة إلى البيتزا المجمدة. استمتع بقشرة مقرمشة وإضافات لذيذة أكثر مع وضع البيتزا الذي يمكن إعداده حتى 300 درجة مئوية.

 

وضع البيتزا

*لا تُقدم آلة الشفط اللازمة للطهي بتفريغ الهواء بشكلٍ منفصل

يضمن تصنيف كفاءة الطاقة +A كفاءة عالية في استخدام الطاقة

يضمن تصنيف كفاءة الطاقة +A كفاءة عالية في استخدام الطاقة

تصميم مبتكر

الطراز والتناسق

                                                          

  الطراز والتناسق

تصميم STS

    تصميم STS

حجم كبير أفضل بكثير

  حجم كبير أفضل بكثير

الطهي الذكي

دليل تركيب الفرن المدمج

انقر للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب الفرن المدمج بحيث يتناسب مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

1. قياس مساحة التركيب

قياس مساحة التركيب

2. احتياطات التركيب

يجب ترك فتحة تهوية بحجم 50 ملم بين الجدار الخلفي وأرضية وحدة التركيب، وفتحة تهوية بحجم 5 ملم بين جانبي الفرن والوحدة.

احتياطات التركيب

لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.

لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.

الأجزاء والملحقات

الأجزاء والملحقات

عرض تفاصيل الأجزاء التي ستتلقاها للتثبيت.

 

 

 

 

ماذا يتضمن الصندوق؟

ماذا يتضمن الصندوق

ماذا يتضمن الصندوق

ماذا يتضمن الصندوق

يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

قد ترغب أيضًا في

تجهيز مطبخك بالكامل بالأجهزة المدمجة.

طهي مدمجةطهي مدمجة

طهي مدمجةطهي مدمجة

شفاطات مدمجة

شفاطات مدمجة

افران بلت ان

افران بلت ان

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا