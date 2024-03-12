فرن بتقنية InstaView بسعة 76 لترًا وكفاءة +A للطاقة

يستخدم Air Sous Vide حرارة فرن منخفضة وتدفقًا للهواء للحصول على أقصى قدر من العصارة. لا تحتاج إلى توزيع الماء، وبدلاً من ذلك، تعتمد على الحرارة الخاضعة للرقابة لمزيد من الاتساق في كيفية معالجة طعامك.