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فرن مدمج بتقنية InstaView بسعة 76 لتر من إل جي

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

فرن مدمج بتقنية InstaView بسعة 76 لتر من إل جي

WSED7667M

فرن مدمج بتقنية InstaView بسعة 76 لتر من إل جي

front view

مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟

مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ

اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل

تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا.

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

تابع تسوية طعامك مع تطبيق ™LG ThinQ

فرن بتصنيف ++A

فرن بتصنيف ++A

مع فرن يتميز بتصنيف كفاءة طاقة ++A تقل المبالغ التي تدفعها لفواتير الكهرباء

العرض الفوري

تابع الطعام خلال طهيه

لا عليك سوى الطرق مرتين على زجاج الفرن لمشاهدة طعامك مع الاحتفاظ بالحرارة داخله.

سهولة الصيانة

فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean

تحافظ تقنية ™EasyClean على بقاء الجزء الداخلي من الفرن وكأنه جديد. لا توجد مواد كيميائية ولا أدخنة.

فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean

الخطوة رقم 1

انقر على زر تقنية ™EasyClean.

 

الخطوة رقم

الخطوة رقم 2

انتظر حتى يتم رش البخار داخل الفرن

الخطوة رقم

الخطوة رقم 3

امسح أي بقايا بواسطة منشفة او قطعة قماش.

الخطوة رقم

الطهي الذكي

تعرّف على مساعدك الجديد في الطهي

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ استخدام جميع الميزات من هاتفك؛ بدءًا من الميزات البسيطة؛ مثل التسخين المسبق للفرن، وضبط المؤقت، ومراقبة مستوى التسوية الحالي، ووصولًا إلى الوظائف الأكثر تعقيدًا مثل تشخيص المشكلات وحلها حسب أنماط الاستخدام.

مسحة ضوئية صغيرة لإعداد وجبتك القادمة

امسح الرمز الشريطي للأطعمة المجمدة البديلة للوجبات المنزلية باستخدام ميزة المسح الضوئي للطهي بتطبيق ThinQ، واستمتع بوجبات لذيذة بطريقة سهلة ومريحة. كما يقترح التطبيق لك الوضع، ودرجة الحرارة، ووقت الطهي؛ لذا لن تحتاج إلى ضبط أي إعداد بنفسك.

مسحة ضوئية صغيرة لإعداد وجبتك القادمة

حضّر وجبتك المفضلة مع خدمة وصفتي

جهّز الوصفات التي تعكس مذاقك وخبرتك في الطهي واحفظها مع خدمة وصفتي في تطبيق ThinQ. يمكنك حفظ الوصفات التي تتضمن حتى ثلاث خطوات وطهيها بسهولة من خلال إرسالها إلى فرنك.

حضّر وجبتك المفضلة مع خدمة وصفتي

*تُضاف العلامات التجارية للأطعمة البديلة للوجبات المنزلية للشركات التابعة لنا، ونواصل إضافة المزيد.

طهي بلمسة المحترفين

مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر

أضفِ على وجبتك القادمة مذاقًا لذيذًا باستخدام ميزات فائقة وجاهزة للاستخدام.

مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

تقدم لكِ تقنية ProBake Convection® من LG ميزة التسخين السليم بدرجات متساوية في جميع الأرفف. الفرن مزود بعنصر تسخين في الجزء الخلفي منه؛ ما يتيح له التحميص والخبز بطريقةٍ فريدة.

 

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide.

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide بمساعدة بخار بدرجة حرارة قليلة يضمن حفظ الخصائص الغذائية للطعام, لا حاجة الى خزان ماء منفصل لأنه يطبخ بالبخار فقط.

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide.

القلي بالهواء

احصل على طعامك المُقرمش المفضّل, دون أن تشعر بذنب القلي بالزيت, مع تقنية القلي بالهواء.

القلي بالهواء

ProBake مع البخار

حافظ على القيمة الغذائية لطعامك عن طريق طهيه بالبخار و تثبيت النكهة.

ProBake مع البخار

وضع البيتزا.

وضع البيتزا مصنوع خصيصا لطبخ البيتزا المنزليّة و البيتزا المجمّدة. استمتع ببيتزا ألذ و اكثر قرمشة باستخدام وضع البيتزا الذي يصل الى درجة حرارة 250℃.

وضع البيتزا.

*لا تُقدم آلة الشفط اللازمة للطهي بتفريغ الهواء بشكلٍ منفصل

يضمن تصنيف كفاءة الطاقة ++A كفاءة عالية في استخدام الطاقة

يضمن تصنيف كفاءة الطاقة ++A كفاءة عالية في استخدام الطاقة

تصميم مبتكر

الطراز والتناسق

                                                          

  الطراز والتناسق

تصميم STS

  لمسة نهائية بلون   أسود غير لامع

حجم كبير أفضل بكثير

  حجم كبير أفضل بكثير

دليل تركيب الفرن المدمج

انقر للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب الفرن المدمج بحيث يتناسب مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

 

 

 

1. قياس مساحة التركيب

قياس مساحة التركيب

2. احتياطات التركيب

يجب ترك فتحة تهوية بحجم 50 ملم بين الجدار الخلفي وأرضية وحدة التركيب، وفتحة تهوية بحجم 5 ملم بين جانبي الفرن والوحدة.

احتياطات التركيب

لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.

لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.

عرض تفاصيل الأجزاء التي ستحصل عليها للتركيب.

 

 

 

 

ماذا يتضمن الصندوق؟

ماذا يتضمن الصندوق

ماذا يتضمن الصندوق

ماذا يتضمن الصندوق

يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

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