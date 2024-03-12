فرن مدمج بتقنية InstaView بسعة 76 لتر من إل جي

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ استخدام جميع الميزات من هاتفك؛ بدءًا من الميزات البسيطة؛ مثل التسخين المسبق للفرن، وضبط المؤقت، ومراقبة مستوى التسوية الحالي، ووصولًا إلى الوظائف الأكثر تعقيدًا مثل تشخيص المشكلات وحلها حسب أنماط الاستخدام.