We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أرماح سبورتس: بيئة رياضية متكاملة مع حلول التكييف من LG
من ملاعب كرة السلة المفعمة بالحركة إلى صالات الاسترخاء الهادئة، احتاجت Armah Sports إلى نظام تكييف مرن ومتطور يتناسب مع كل مساحة في منشآتها الحديثة.
النظام القديم لم يعد كافياً، فكان لابد من تحديث شامل.
جاء الحل عبر تصميم هجين يجمع بين نظام LG Multi V ووحدات AHU، ليمنح المنشأة:
- ثباتاً مثالياً في درجات الحرارة
- كفاءة طاقية أعلى
- سهولة أكبر في إدارة المرافق
- قابلية للتوسع مستقبلاً
"الهواء أصبح أكثر هدوءاً، والتكامل بين الأنظمة أحدث فرقاً واضحاً. أعضاؤنا الآن يستمتعون بالراحة في كل زاوية." — مدير العمليات، أرماح سبورتس
بالنسبة لـ Armah Sports، لم تكن هذه مجرد ترقية، بل بداية فصل جديد في تجربة رياضية متكاملة ومريحة.