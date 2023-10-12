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مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (13.5 كيلو واط)

المواصفات

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مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (13.5 كيلو واط)

AB-W48GRLT0

مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (13.5 كيلو واط)

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كل المواصفات

معلومات المنتج

نوع المنتج

مكيف السقف المخفي

تبريد / تسخين

تبريد و تسخين

تكنولوجيا الانفرتر

نعم

تبريد سريع

نعم

توفير الطاقة السوبر

نعم

مبردات الحماية للبيئة

نعم

E.S.P

نعم

تحكم الثرمستورات اثنين ثنائي الثرمستور

نعم

توفيرالطاقة (صفر استهلاك الطاقة، ووضع الاستعداد)

نعم

مستوى الضجيج لوحدة داخلية (H / M / L)

44 / 42 / 40 ديسيبل (A)

مدى التشغيل

تصل إلى 54 درجة مئوية

المواصفات العامة

امدادات الطاقة (ø / V / هرتز)

1 / 230 / 60

قدرة التبريد

13.5 Kw (46,000 Btu/h)

الطاقة المستخدمة

4.0 kW

نسبة كفاءة الطاقة

11.6 وحدة حرارية بريطانية / ساعة / W

COP

3.4 W/W

الوحدة الداخلية　

التيار الجاري

2.3 أ

معدل تدفق الهواء (H / M / L)

40.0 / 35.0 / 30.0 CMM

الضغط ثابت خارجي

98 Pa

معدل ازالة الرطوبة

3.6 ℓ/h

أبعاد الهيكل (عرض × أرتفاع × عمق)

1,230 × 380 × 590 ملم

الوزن الصافي

52.0 كجم

الوحدة الخارجية　

التيار الجاري

17.2 أ

نوع الكومبرسر

روتاري المزدوج

مستوى الصوت (H)

57 ديسيبل (A)

(عرض × أرتفاع × عمق)

950 × 1,380 × 330 ملم

الوزن الصافي

كجم 96

مواسير التوصيل (السائل)

Ø ملم 9.52

مواسير التوصيل (الغاز)

Ø ملم 19.05

الصرف (الخارجي / داخلي)

Ø 32 ملم / 25 ملم

.طول الأنابيب كحد أقصى (انابيب الرئيسية)

50 م

الارتفاع الرأسي كحد أقصى. (داخلي - خارجي)

30 م

امكان التركيب

المحلات التجارية

نعم

مكاتب

نعم

المستشفيات

نعم

الفنادق

نعم

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