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ال جي مكيف دولابي اسلامي 48000 وحدة، موفر للطاقة، بارد فقط - واي فاي

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ال جي مكيف دولابي اسلامي 48000 وحدة، موفر للطاقة، بارد فقط - واي فاي

APNQ55GT3M7

ال جي مكيف دولابي اسلامي 48000 وحدة، موفر للطاقة، بارد فقط - واي فاي

front view

تصميم عصري

يمتزج تصميم المكيف الدولابي الجديد بشكل مثالي مع الديكور المحيط في المنزل والمكتب.
تصميم نحيف

تصميم نحيف

يتميز بنحافته المميزة، مما يمنحك تصميمًا داخليًا شاملاً وملائمًا.
شاشة مخفية

شاشة مخفية

تظهر الشاشة المخفية فقط عندما يلمس المستخدم الشاشة.

أداء مثالي

كفاءة عالية ذات مستوى عالمي يُضاف إليها لمسة جمالية جديدة كل عام.
تبريد سريع

تبريد سريع

وظيفة تبريد قوية توفر أداء تبريد أعلى وأسرع.
دفع هواء قوي

دفع هواء قوي

استمتع بهبّة هوائية ثلاثية الأبعاد تصل إلى 20 مترًا، تمنحك تبريدًا مريحًا ومنعشًا بشكل سريع.
وحدة التحكم

وحدة التحكم

ليس هنالك حاجة إلى تعلّم المزيد. ما عليك سوى النظر والضغط.
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