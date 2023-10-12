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مكيف الهواء المختفي من إل جي (8.2 كيلو واط)

المواصفات

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مكيف الهواء المختفي من إل جي (8.2 كيلو واط)

AT-W30GNLT0

مكيف الهواء المختفي من إل جي (8.2 كيلو واط)

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كل المواصفات

معلومات المنتج

نوع المنتج

مكييف كاسيت السقفي

تبريد / تسخين

تبريد و تسخين

تكنولوجيا الانفرتر

نعم

تبريد سريع

نعم

توفير الطاقة السوبر

نعم

مبردات الحماية للبيئة

نعم

وضع سقف عالي

نعم

تنقية لهواء النظيف

نعم

تشغيل منفصل لريش التوجيه

نعم

مستوى الضجيج لوحدة داخلية (H / M / L)

40 / 38 / 36 ديسيبل (A)

مدى التشغيل

تصل إلى 54 درجة مئوية

المواصفات العامة

امدادات الطاقة (ø / V / هرتز)

1 / 230 / 60

قدرة التبريد

8.2 kW (28,000 Btu/h)

الطاقة المستخدمة

2.4 kW

نسبة كفاءة الطاقة

11.6 وحدة حرارية بريطانية / ساعة / W

COP

3.4 W/W

الوحدة الداخلية　

التيار الجاري

0.6 أ

معدل تدفق الهواء (H / M / L)

23.0 / 21.0 / 19.0 CMM

أبعاد الهيكل (عرض × أرتفاع × عمق)

840 × 246 × 840 ملم

أبعاد اللوحة (عرض × أرتفاع × عمق)

950 × 25 × 950 ملم

الوزن الصافي

22.3 كجم

الوحدة الخارجية　

التيار الجاري

10.5 أ

نوع الكومبرسر

روتاري المزدوج

مستوى الصوت (H)

48 ديسيبل (A)

(عرض × أرتفاع × عمق)

950 × 834 × 330 ملم

الوزن الصافي

كجم 65

مواسير التوصيل (السائل)

Ø ملم 9.52

مواسير التوصيل (الغاز)

Ø ملم 15.88

الصرف (الخارجي / داخلي)

Ø 32 ملم / 25 ملم

.طول الأنابيب كحد أقصى (انابيب الرئيسية)

50 م

الارتفاع الرأسي كحد أقصى. (داخلي - خارجي)

30 م

امكان التركيب

مساكن

نعم

المحلات التجارية

نعم

المطاعم

نعم

مكاتب

نعم

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