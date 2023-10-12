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مكيف الهواء المختفي من إل جي (10.0 كيلو واط)
كل المواصفات
-
نوع المنتج
-
مكييف كاسيت السقفي
-
تبريد / تسخين
-
تبريد و تسخين
-
تكنولوجيا الانفرتر
-
نعم
-
تبريد سريع
-
نعم
-
توفير الطاقة السوبر
-
نعم
-
مبردات الحماية للبيئة
-
نعم
-
وضع سقف عالي
-
نعم
-
تنقية لهواء النظيف
-
نعم
-
تشغيل منفصل لريش التوجيه
-
نعم
-
مستوى الضجيج لوحدة داخلية (H / M / L)
-
43 / 41 / 39 ديسيبل (A)
-
مدى التشغيل
-
تصل إلى 54 درجة مئوية
-
امدادات الطاقة (ø / V / هرتز)
-
1 / 230 / 60
-
قدرة التبريد
-
10.0 Kw (34,100 Btu/h)
-
الطاقة المستخدمة
-
2.9 kW
-
نسبة كفاءة الطاقة
-
11.6 وحدة حرارية بريطانية / ساعة / W
-
COP
-
3.4 W/W
-
التيار الجاري
-
1.0 أ
-
معدل تدفق الهواء (H / M / L)
-
30.0 / 28.0 / 26.0 CMM
-
أبعاد الهيكل (عرض × أرتفاع × عمق)
-
840 × 288 × 840 ملم
-
أبعاد اللوحة (عرض × أرتفاع × عمق)
-
950 × 25 × 950 ملم
-
الوزن الصافي
-
24.6 كجم
-
التيار الجاري
-
12.8 أ
-
نوع الكومبرسر
-
روتاري المزدوج
-
مستوى الصوت (H)
-
48 ديسيبل (A)
-
(عرض × أرتفاع × عمق)
-
950 × 834 × 330 ملم
-
الوزن الصافي
-
كجم 65
-
مواسير التوصيل (السائل)
-
Ø ملم 9.52
-
مواسير التوصيل (الغاز)
-
Ø ملم 15.88
-
الصرف (الخارجي / داخلي)
-
Ø 32 ملم / 25 ملم
-
.طول الأنابيب كحد أقصى (انابيب الرئيسية)
-
50 م
-
الارتفاع الرأسي كحد أقصى. (داخلي - خارجي)
-
30 م
-
مساكن
-
نعم
-
المحلات التجارية
-
نعم
-
المطاعم
-
نعم
-
مكاتب
-
نعم
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