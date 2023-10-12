We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (8.2 كيلو واط)
Indoor Unit Intro
تكنولوجيا الانفرتر
تكنولوجيا الانفرتر
تبريد قوي
تبريد قوي
كمبرسور استوائي
كمبرسور استوائي
هواء الصحي
هواء الصحي
كل المواصفات
-
نوع المنتج
-
مكيف سقف معلق
-
تبريد / تسخين
-
تبريد فقط
-
تكنولوجيا الانفرتر
-
نعم
-
تبريد سريع
-
نعم
-
توفير الطاقة السوبر
-
نعم
-
مبردات الحماية للبيئة
-
نعم
-
تنقية لهواء النظيف
-
نعم
-
تحكم بمعدل تدفق الهواء
-
نعم
-
مستوى الضجيج لوحدة داخلية (H / M / L)
-
47 / 45 / 43 ديسيبل (A)
-
مدى التشغيل
-
تصل إلى 54 درجة مئوية
-
امدادات الطاقة (ø / V / هرتز)
-
1 / 230 / 60
-
قدرة التبريد
-
8.2 kW (28,000 Btu/h)
-
الطاقة المستخدمة
-
2.4 kW
-
نسبة كفاءة الطاقة
-
11.6 وحدة حرارية بريطانية / ساعة / W
-
COP
-
3.4 W/W
-
التيار الجاري
-
0.7 أ
-
معدل تدفق الهواء (H / M / L)
-
21.4 / 19.8 / 18.2 CMM
-
معدل ازالة الرطوبة
-
2.7 ℓ/h
-
أبعاد الهيكل (عرض × أرتفاع × عمق)
-
1,350 × 650 × 220 ملم
-
الوزن الصافي
-
34.1 كجم
-
التيار الجاري
-
10.5 أ
-
نوع الكومبرسر
-
روتاري المزدوج
-
مستوى الصوت (H)
-
52 ديسيبل (A)
-
(عرض × أرتفاع × عمق)
-
950 × 834 × 330 ملم
-
الوزن الصافي
-
كجم 41
-
مواسير التوصيل (السائل)
-
Ø ملم 9.52
-
مواسير التوصيل (الغاز)
-
Ø ملم 15.88
-
الصرف (الخارجي / داخلي)
-
Ø 32 ملم / 25 ملم
-
.طول الأنابيب كحد أقصى (انابيب الرئيسية)
-
50 م
-
الارتفاع الرأسي كحد أقصى. (داخلي - خارجي)
-
30 م
-
المحلات التجارية
-
نعم
-
المطاعم
-
نعم
-
مكاتب
-
نعم
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
AV-Q30GKLT0
مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (8.2 كيلو واط)