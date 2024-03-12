خرطوم تصريف غسالة الأطباق

هناك نوعان من الوصلات النموذجية كما هو موضح في الشكل أ، ب.

يجب أن يكون الصنبور "S" مثقوب بشكل نظيف وخالي من العوائق إلى أقصى قطر داخلي له، إذا كانت تُستخدم للتصريف.

لمنع السحب، يجب استخدام إحدى الطرق التالية:

عندما يتم توصيل خرطوم التصريف بكوع الحوض على شكل حرف "s" أو وحدة التخلص من النفايات، يجب أن يتم ربط الخرطوم بالجانب السفلي من سطح الطاولة وتثبيته.