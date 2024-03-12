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خرطوم تصريف غسالة الأطباق

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

خرطوم تصريف غسالة الأطباق

AEM72912602

خرطوم تصريف غسالة الأطباق

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  • صورة جانبية 15 درجة
  • صورة علوية
  • صورة مقربة 1
  • صورة مقربة 2
صورة جانبية 15 درجة
صورة علوية
صورة مقربة 1
صورة مقربة 2

الميزات الرئيسية

  • خرطوم تصريف أصلي لغسالة الأطباق من LG
  • لغسالات الأطباق ذات الأحواض القياسية

موقع التركيب

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

يتم تركيب خرطوم تصريف غسالة الأطباق في الجزء السفلي داخل المنتج.

كيفية التثبيت

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

الخطوة 1

إذا لم يتناسب طرف خرطوم التصريف مع خط التصريف، استخدم موصل مطاطي (غير مرفق) مقاوم للحرارة والمنظفات.

الخطوة 2

هناك نوعان من الوصلات النموذجية كما هو موضح في الشكل أ، ب.

يجب أن يكون الصنبور "S" مثقوب بشكل نظيف وخالي من العوائق إلى أقصى قطر داخلي له، إذا كانت تُستخدم للتصريف.

لمنع السحب، يجب استخدام إحدى الطرق التالية:

عندما يتم توصيل خرطوم التصريف بكوع الحوض على شكل حرف "s" أو وحدة التخلص من النفايات، يجب أن يتم ربط الخرطوم بالجانب السفلي من سطح الطاولة وتثبيته.

هناك نوعان من الوصلات النموذجية كما هو موضح في الشكل أ، ب يجب أن يكون الصنبور "S" مثقوب بشكل نظيف وخالي من العوائق إلى أقصى قطر داخلي له، إذا كانت تُستخدم للتصريف لمنع السحب، يجب استخدام إحدى الطرق التالية عندما يتم توصيل خرطوم التصريف بكوع الحوض على شكل حرف "s" أو وحدة التخلص من النفايات، يجب أن يتم ربط الخرطوم بالجانب السفلي من سطح الطاولة وتثبيته

الخطوة 3

عندما يتم توصيل خرطوم التصريف بأنبوب تصريف منفصل، فمن الضروري أن تكون الوصلة محكمة الإغلاق. ارجع إلى الشكل ب

 

- عند توصيل خرطوم التصريف أو تمديده، تأكد من عدم التواء خرطوم التصريف. (يجب أن يكون نصف قطر الانحناءات 40 مم).

عندما يتم توصيل خرطوم التصريف بأنبوب تصريف منفصل، فمن الضروري أن تكون الوصلة محكمة الإغلاق ارجع إلى الشكل ب - عند توصيل خرطوم التصريف أو تمديده، تأكد من عدم التواء خرطوم التصريف يجب أن يكون نصف قطر الانحناءات 40 مم

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

كل المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    AEM72912602

الأبعاد والأوزان

  • الطول (سم)

    200

  • القطر (سم)

    Right: 2.5, Left: 3

  • الوزن الصافي (جم)

    186

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