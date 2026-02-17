قمع إعادة تعبئة الملح في غسالة أطباق LG

3016ED3001A
الميزات الرئيسية

  • القمع الأصلي لإعادة تعبئة الملح في غسالة أطباق LG
  • تقليل كمية الملح المهدرة أثناء الاستخدام

موقع التركيب

هذا هو موقع التركيب لقمع إعادة تعبئة الملح

* قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

كيفية الاستخدام

اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

1. قم بإزالة الرف السفلي وإزالة غطاء موزع الملح الموجود على الجانب الأيسر من الفلاتر.

2. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، من الضروري صب 1 كجم من ملح غسالة الأطباق و1 لتر من الماء في نفس الوقت إذا كنت تنوي استخدام نظام منقي المياه. عند إعادة ملء الملح، استخدم قمعًا. راجع قسم "ما قبل الاستخدام".

3. أعد تركيب الغطاء بإحكام.

4. قم بتشغيل دورة الشطف بدون أطباق.

هذه هي طريقة استخدام قمع إعادة تعبئة الملح

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

الأبعاد

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • القطر (سم)

    13.6

  • الطول (سم)

    10.3

  • الوزن الصافي (جم)

    40

عامة

  • الفئة

    ملحق

  • رقم القطعة

    3016ED3001A

