About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ذراع الرش السفلي لغسالة الصحون من إل جي

ذراع الرش السفلي لغسالة الصحون من إل جي

AGM30057106
مشهد جانبي بزاوية 15 درجة
عرض من الأعلى
عرض من الأسفل
عرض جانبي
مشهد جانبي بزاوية 15 درجة
عرض من الأعلى
عرض من الأسفل
عرض جانبي

الميزات الرئيسية

  • ذراع رش أصلي لغسالات الصحون من إل جي

موقع التثبيت

يقع ذراع الرش السفلي أسفل الرف السفلي.

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طراز الجهاز.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.

كيفية الاستبدال

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.

يقع ذراع الرش السفلي أسفل الرف السفلي.
الخطوة 1

افتح الباب وأزل الرف السفلي.

افتح الباب وأزل الرف السفلي.

الخطوة 2

باستخدام مفك براغي، قم بإزالة البرغيين المثبتين في فوهة الرش السفلية.

باستخدام مفك براغي، قم بإزالة البرغيين المثبتين في فوهة الرش السفلية.

الخطوة 3

أزل فوهة الرش السفلية من المنتج.

أزل فوهة الرش السفلية من المنتج.

الخطوة 4

قم بتركيب الفوهة السفلية الجديدة مع توجيه الجزء السميك نحو الأمام كما هو موضح على اليسار.

قم بتركيب الفوهة السفلية الجديدة مع توجيه الجزء السميك نحو الأمام كما هو موضح على اليسار.

الخطوة 5

ركّب البرغيين.

ركّب البرغيين.

الخطوة 6

أدر فوهة الرش السفلية بيدك للتأكد من تركيبها بشكل صحيح.

أدر فوهة الرش السفلية بيدك للتأكد من تركيبها بشكل صحيح.

* قد تحتوي صور وميزات المنتج على عبارات دعائية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد تتغير مواصفات المنتج ومظهره دون إشعار مسبق لغرض تحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور توضيحية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة شاشة العرض، إعدادات السطوع، ومواصفات جهاز الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج بحسب بيئة الاستخدام، كما قد تختلف درجة توفره من متجر لآخر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

AGM30057106

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    360 x 60 x 290

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30057106

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا