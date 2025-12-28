We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ذراع الرش السفلي لغسالة الصحون من إل جي
ذراع الرش السفلي لغسالة الصحون من إل جي
الميزات الرئيسية
- ذراع رش أصلي لغسالات الصحون من إل جي
موقع التثبيت
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طراز الجهاز.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.
افتح الباب وأزل الرف السفلي.
باستخدام مفك براغي، قم بإزالة البرغيين المثبتين في فوهة الرش السفلية.
أزل فوهة الرش السفلية من المنتج.
قم بتركيب الفوهة السفلية الجديدة مع توجيه الجزء السميك نحو الأمام كما هو موضح على اليسار.
ركّب البرغيين.
أدر فوهة الرش السفلية بيدك للتأكد من تركيبها بشكل صحيح.
* قد تحتوي صور وميزات المنتج على عبارات دعائية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد تتغير مواصفات المنتج ومظهره دون إشعار مسبق لغرض تحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور توضيحية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة شاشة العرض، إعدادات السطوع، ومواصفات جهاز الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج بحسب بيئة الاستخدام، كما قد تختلف درجة توفره من متجر لآخر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
360 x 60 x 290
عامة
رقم القطعة
AGM30057106
