ذراع الرش العلوي لغسالة الصحون من إل جي
موقع التثبيت
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طراز الجهاز. ولمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.
افتح الباب وتحقق من موضع حامل فوهة الرش العلوية.
أزل فوهة الرش العلوية عن طريق تدوير الحامل في اتجاه عقارب الساعة.
- احرص على عدم استخدام قوة زائدة حتى لا تتلف الحامل.
ضع فوهة الرش العلوية الجديدة كما هو موضح أدناه ثم أدخل الحامل.
مع إدخال الحامل، قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيته.
* قد تحتوي صور وميزات المنتج على عبارات دعائية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد تتغير مواصفات المنتج ومظهره دون إشعار مسبق لغرض تحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور توضيحية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة شاشة العرض، إعدادات السطوع، ومواصفات جهاز الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج بحسب بيئة الاستخدام، كما قد تختلف درجة توفره من متجر لآخر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
460 x 30 x 75
عامة
رقم القطعة
AGM30057109
