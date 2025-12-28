About Cookies on This Site

ذراع الرش العلوي لغسالة الصحون من إل جي

ذراع الرش العلوي لغسالة الصحون من إل جي

AGM30057109
degree 15 side view
Top view
Bottom view
Side View
الميزات الرئيسية

  • ذراع رش لغسالات الصحون من إل جي

موقع التثبيت

يقع ذراع الرش العلوي أسفل الرف العلوي.

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طراز الجهاز. ولمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.

كيفية الاستبدال

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.

الخطوة 1

افتح الباب وتحقق من موضع حامل فوهة الرش العلوية.

افتح الباب وتحقق من موضع حامل فوهة الرش العلوية.

الخطوة 2

أزل فوهة الرش العلوية عن طريق تدوير الحامل في اتجاه عقارب الساعة.

 - احرص على عدم استخدام قوة زائدة حتى لا تتلف الحامل.

أزل فوهة الرش العلوية عن طريق تدوير الحامل في اتجاه عقارب الساعة. - احرص على عدم استخدام قوة زائدة حتى لا تتلف الحامل.

الخطوة 3

ضع فوهة الرش العلوية الجديدة كما هو موضح أدناه ثم أدخل الحامل.

ضع فوهة الرش العلوية الجديدة كما هو موضح أدناه ثم أدخل الحامل.

الخطوة 4

مع إدخال الحامل، قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيته.

مع إدخال الحامل، قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيته.

* قد تحتوي صور وميزات المنتج على عبارات دعائية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد تتغير مواصفات المنتج ومظهره دون إشعار مسبق لغرض تحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور توضيحية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة شاشة العرض، إعدادات السطوع، ومواصفات جهاز الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج بحسب بيئة الاستخدام، كما قد تختلف درجة توفره من متجر لآخر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

AGM30057109

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    460 x 30 x 75

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30057109

