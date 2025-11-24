About Cookies on This Site

مقبض سهل للرف في غسالة الصحون من إل جي

AGM30091504
15 degree side view
front view
Bottom view
side view
close up view
Package view
Package view

الميزات الرئيسية

  • إكسسوارات أصلية لغسالة الصحون من إل جي

موقع التركيب

يتم تثبيت المقبض السهل على الرف السفلي

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

كيفية الاستبدال

للمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

.افتح باب غسالة الصحون

الخطوة 2

قم بتثبيت الخطاف الأيسر للمقبض السهل على الرف السفلي لغسالة الصحون.

الخطوة 3

تحقّق من أن المقبض السهل مثبت بإحكام على الرف السفلي لغسالة الصحون.

الخطوة 4

تحقّق من أن المقبض السهل مثبت بإحكام على الرف السفلي لغسالة الصحون.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

 

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

 

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    295 x 155 x 25

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30091504

