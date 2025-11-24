حامل سكين/مقص لغسالة الأطباق من إل جي

- استخدم حامل السكين/المقص لتحميل أدوات المطبخ الحادة بأمان.

- أدخل فقط السكاكين أو المقصات ذات الأشكال القياسية.

- ادفع السكين إلى داخل الحامل حتى يتم وضعه بشكل آمن.

- تأكد من أن الشفرة لا تلمس قاعدة غسالة الأطباق أو رف الأطباق. إذا خدش الجزء الداخلي أثناء الغسيل، فقد يتشكل الصدأ.

- تأكد من عدم ملامسة السكاكين أو المقصات لرف الأطباق العلوي أو أذرع الرش العلوية/السفلية.

- تأكد من أن الأطباق الكبيرة أو المقالي أو ألواح التقطيع لا تعيق حامل السكين/المقص، لأن ذلك قد يمنع وصول الماء إلى السكاكين أو المقص ويؤدي إلى نتائج تنظيف سيئة.