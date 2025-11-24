About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
حامل سكين/مقص لغسالة الأطباق من إل جي

حامل سكين/مقص لغسالة الأطباق من إل جي

حامل سكين/مقص لغسالة الأطباق من إل جي

AGM30091505
15 degree side view
Top view
Front view
Bottom view
side view
Package view
15 degree side view
Top view
Front view
Bottom view
side view
Package view

الميزات الرئيسية

  • حامل غسالة اطباق ال جي اصلي

موقع التركيب

يتم تركيب حامل السكاكين/المقصات على الرف السفلي

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

كيفية استخدامها

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

يتم تركيب حامل السكاكين/المقصات على الرف السفلي
طريقة استخدام حامل السكاكين/المقصات

- استخدم حامل السكين/المقص لتحميل أدوات المطبخ الحادة بأمان.

- أدخل فقط السكاكين أو المقصات ذات الأشكال القياسية.

- ادفع السكين إلى داخل الحامل حتى يتم وضعه بشكل آمن.

- تأكد من أن الشفرة لا تلمس قاعدة غسالة الأطباق أو رف الأطباق. إذا خدش الجزء الداخلي أثناء الغسيل، فقد يتشكل الصدأ.

- تأكد من عدم ملامسة السكاكين أو المقصات لرف الأطباق العلوي أو أذرع الرش العلوية/السفلية.

- تأكد من أن الأطباق الكبيرة أو المقالي أو ألواح التقطيع لا تعيق حامل السكين/المقص، لأن ذلك قد يمنع وصول الماء إلى السكاكين أو المقص ويؤدي إلى نتائج تنظيف سيئة.

طريقة استخدام حامل السكاكين/المقصات

كيفية إزالة حامل السكاكين/المقصات

يمكن إزالة حامل السكين/المقص من رف الأطباق السفلي عند عدم استخدامه.

- اسحب رف الأطباق السفلي. حدد مكان حامل السكين/المقص الموجود على الجانب الأيسر من رف الأطباق. اسحب الحامل إلى اليمين لفصله.

كيفية إزالة حامل السكاكين/المقصات

كيفية تركيب حامل السكاكين/المقصات

عند استخدام حامل السكين/المقص مرة أخرى، قم بتثبيته في رف الأطباق السفلي كما يلي:

– ضع الفتحات الأربع المعلّمة بأسهم على الموضع ① من الرف السفلي.

– بعد التأكد من وضعه بشكل صحيح في الموضع ①، ثبّته بحيث تتشابك الخطافات مع الموضع ②.

كيفية تركيب حامل السكاكين/المقصات

إليك شرح كيفية استخدام حامل السكاكين/المقصات. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

 

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

 

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

AGM30091505_v

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    405 x 130 x 25

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30091505

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا