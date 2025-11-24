We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
صينية أقراص التنظيف لغسالة الصحون من إل جي
صينية أقراص التنظيف لغسالة الصحون من إل جي
الميزات الرئيسية
- إكسسوار أصلي لغسالة الصحون من إل جي
موقع التركيب
للمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه.
يفية استخدامها
إذا لم يتم صرف أقراص التنظيف بشكل صحيح من الموزّع، استخدم صينية الأقراص بدلاً من ذلك.
افتح باب غسالة الصحون واسحب الرف السفلي للخارج.
قم بتثبيت صينية الأقراص على الجزء الأمامي من الرف السفلي وثبّت الخطافات على الجانبين.
ادفع الرف السفلي مرة أخرى ثم أغلق باب غسالة الصحون.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
73 x 65 x 40
عامة
رقم القطعة
MJS65359001
