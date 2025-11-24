About Cookies on This Site

سلة أدوات المائدة لغسالة الأطباق من إل جي

AAP74471401
15 degree side view
15 degree side view
Front view
Side view
Top view
15 degree side view
15 degree side view
Front view
Side view
Top view

الميزات الرئيسية

  • سلة أدوات المائدة الأصلية لغسالة الأطباق من إل جي
  • للطراز بدون رف أدوات المائدة

موقع التركيب

هذا هو مكان تركيب سلة أدوات المائدة.

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

كيفية استخدامها

أماكن وضع أدوات المائدة

أدخل أدوات المائدة في المكان المقابل لكل رقم.

① ملاعق شاي

② ملاعق حلويات

③ ملاعق شوربة

④ شوك

⑤ سكاكين

موقع أدوات المائدة

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

 

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

 

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

AAP74471401_V

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    212 x 150~240 x 140

عامة

  • رقم القطعة

    AAP74471401

