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كيفية التسجيل
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
كيفية تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote
لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، قم أولاً بإقرانه بالتلفزيون.
1. ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وشغّل التلفزيون.
2. وجّه جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote نحو التلفزيون واضغط على زر العجلة (OK) في جهاز التحكم عن بُعد.
- إذا فشل التلفزيون في تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.
كيفية إلغاء تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote
في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على الزر (HOME) والزر (BACK) في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ، لإلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote بتلفزيونك.
- اضغط مع الاستمرار على زر (الصفحة الرئيسية "Home") وزر (الإعدادات "Settings") معًا لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.
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* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
عامة
-
رقم القطعة
AKB76039702
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اللون
Black
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
41 × 190 × 31
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الوزن الصافي (جم)
96
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