لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، قم أولاً بإقرانه بالتلفزيون.

1. ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وشغّل التلفزيون.

2. وجّه جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote نحو التلفزيون واضغط على زر العجلة (OK) في جهاز التحكم عن بُعد.

- إذا فشل التلفزيون في تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.