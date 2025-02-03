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جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote الخاص بسلسلة تلفزيونات عام 2023

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote الخاص بسلسلة تلفزيونات عام 2023

AKB76043107

جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote الخاص بسلسلة تلفزيونات عام 2023

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  • صورة جانبية 15 درجة
  • صورة أمامية
  • صورة جانبية
  • صورة خلفية
صورة جانبية 15 درجة
صورة أمامية
صورة جانبية
صورة خلفية

الميزات الرئيسية

  • جهاز التحكم عن بُعد أصلي لتلفزيون LG TV
  • جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote من LG

كيفية التسجيل

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

كيفية تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote

لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، قم أولاً بإقرانه بالتلفزيون. 

1. ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وشغّل التلفزيون.

2. وجّه جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote نحو التلفزيون واضغط على زر العجلة (OK) في جهاز التحكم عن بُعد.

 

- إذا فشل التلفزيون في تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.

لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، قم أولاً بإقرانه بالتلفزيون ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وشغّل التلفزيون بعد ذلك وجّه جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote نحو التلفزيون واضغط على زر العجلة (OK) في جهاز التحكم عن بُعد إذا فشل التلفزيون في تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله

كيفية إلغاء تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote

في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على الزر (HOME) والزر (BACK) في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ، لإلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote بتلفزيونك.

 

- اضغط مع الاستمرار على زر (الصفحة الرئيسية "Home") وزر (الإعدادات "Settings") معًا لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على الزر (HOME) والزر (BACK) في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ، لإلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote بتلفزيونك اضغط مع الاستمرار على زر (الصفحة الرئيسية "Home") وزر (الإعدادات "Settings") معًا لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote وإعادة تسجيله في الوقت نفسه

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

كل المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    AKB76043107

  • اللون

    Black

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    41 × 190 × 31

  • الوزن الصافي (جم)

    96

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