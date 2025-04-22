فوهة قوية للسجاد لمكنسة CordZero™ A9 الكهربائية

نظف الفرشاة والرؤوس قبل كل استخدام.

إذا كانت الفرشاة تحتوي على أجسام غريبة، فقد تتوقف عن الدوران أو يصدر عنها صوت أثناء التشغيل.

اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد أو جسم المنتج.