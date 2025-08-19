We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
بطارية مكنسة CordZero™ A9 سعة 2300 ميللي أمبير (mAh)
الميزات الرئيسية
- بطارية مكنسة LG CordZero™ A9 (بسعة 2,300 مللي أمبير)
- بطارية أصلية لمكنسة LG الكهربائية (بسعة 2,300 مللي أمبير)
موقع التركيب
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
الخطوة 1
اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.
قم بإزالة البطارية الفارغة من جسم المنتج بالضغط على زر تحرير البطارية على أحد جانبي البطارية وسحبها.
الخطوة 2
أدخل البطارية المشحونة بالكامل في التجويف الموجود أسفل المقبض على جسم المنتج وادفع البطارية حتى تستقر.
- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط مما يؤدي إلى تعطل المنتج أو حدوث إصابة شخصية.
الخطوة 3
أدخل البطارية الفارغة في محطة الشحن الاحتياطية.
- يومض مؤشر الشحن الاحتياطي أثناء عملية إعادة الشحن.
- يضيء مؤشر الشحن الاحتياطي عند اكتمال الشحن.
قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. لمزيد بطرازك.
من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
790 x 930 x 530
الوزن الصافي (جم)
450
عامة
Category
بطارية
Note
2,300mAh
رقم القطعة
EAC63382208
