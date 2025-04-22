فوهة ممسحة المكنسة الكهربائية CordZero™ A9‏

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كيفية استخدامها
الخطوة 1
اضغط على زر "الدفع" لإزالة خزان الماء من فوهة الممسحة.
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الخطوة 2
افتح غطاء مدخل المياه الجانبي واملأ الخزان بالماء باستخدام كوب القياس المرفق.
- افتح غطاء مدخل مياه واحد فقط لملء المياه.
قد يؤدي فتح كلا الغطاءين إلى تدفق الماء.
- لا تملأ الخزان فوق خط الحد الأقصى.
- لا تضع سائلاً بخلاف الماء الفاتر والماء الساخن في خزان الماء.
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الخطوة 3
أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.
- قد يتسرب الماء، إذا لم يكن غطاء مدخل المياه مغلقًا بشكل صحيح.
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الخطوة 4
قم بتوصيل خزان الماء بفوهة الممسحة مرة أخرى.
- ثبّت خزان المياه بسهولة عن طريق إدخال اللسانين الأماميين في الفتحات أعلى فوهة الممسحة.
اضغط في مركز الخزان لتثبيته بإحكام في موضعه.
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الخطوة 5
افتح غطائي مدخل المياه الموجودين على جانب خزان المياه ثم أفرغ محتوى الخزان.
هز خزان الماء لإزالة الماء المتبقي.
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الخطوة 6
اترك غطائي مدخل المياه مفتوحين ودَع خزان المياه يجف في مكان جيد التهوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- حافظ على خزان الماء فارغًا وجافًا تمامًا.
قد تظهر رائحة بسبب الرطوبة أو المياه المتبقية في الخزان.
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كيفية تنظيف المنتج
تنظيف فوهة الممسحة
اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد واقلب الفوهة.
استخدم منشفة أو قطعة قماش رطبة لإزالة أي أجسام غريبة متبقية والغبار من أسفل فوهة الممسحة.
قم بإزالة الأجسام الغريبة والحطام والشعر من جميع أسطوانات الفوهات باستخدام الملاقط.
Cleaning the Mop Nozzle
بعد تنظيف فوهة الممسحة
بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقية على مدخل إمداد المياه على فوهة الممسحة بقطعة قماش ناعمة.
قد يتساقط الماء على الأرض ويتلفه.
- لا تسحب أو تمدد الحشية المطاطية على مدخل إمداد المياه.
قد يؤدي القيام بذلك إلى تمزقه أو تلفه.
بعد تنظيف فوهة الممسحة
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*جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
*قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
275 x 75 x 285
-
الوزن الصافي (جم)
1180
عامة
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رقم القطعة
AGB74392439
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