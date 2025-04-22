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فوهة Power Drive النحيفة للأرضيات الصلبة في مكنسة CordZero™ A9 الكهربائية (باللون الرمادي)

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

فوهة Power Drive النحيفة للأرضيات الصلبة في مكنسة CordZero™ A9 الكهربائية (باللون الرمادي)

فوهة Power Drive النحيفة للأرضيات الصلبة في مكنسة CordZero™ A9 الكهربائية (باللون الرمادي)

AGB74492537
  • صورة بزاوية 15 درجة
  • صورة علوية
  • صورة سفلية
  • صورة مقربة
  • صورة مقربة
صورة بزاوية 15 درجة
صورة علوية
صورة سفلية
صورة مقربة
صورة مقربة

موقع التركيب

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

يتم دمج الفوهة في أنبوب التمديد الخاص بالمنتج.

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد أو جسم المنتج.

 

ثبّت الفوهات أو الأدوات أو الأنبوب الإضافي عبر إدخالها في فتحة الجهاز حتى تسمع صوت النقرة الذي يؤكد تثبيتها بإحكام. 

 

يمكن أيضًا توصيل الفوهات والأدوات بطرف أنبوب التمديد.

اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد أو جسم المنتج ثبّت الفوهات أو الأدوات أو الأنبوب الإضافي عبر إدخالها في فتحة الجهاز حتى تسمع صوت النقرة الذي يؤكد تثبيتها بإحكام يمكن أيضًا توصيل الفوهات والأدوات بطرف أنبوب التمديد

كيفية تنظيف المنتج

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

الخطوة 1

اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد أو جسم المنتج.

اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد أو جسم المنتج

لخطوة 2

اقلب الفوهة رأساً على عقب، ثم أزل الفرشاة الدوّارة مع الاستمرار في الضغط على زر PUSH الموجود على الفوهة.

اقلب الفوهة رأساً على عقب، ثم أزل الفرشاة الدوّارة مع الاستمرار في الضغط على زر PUSH الموجود على الفوهة

الخطوة 3

قم بتوصيل أداة الشقوق بجسم الجهاز، ثم استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الفرشاة وأسفل الفوهة.

قم بتوصيل أداة الشقوق بجسم الجهاز، ثم استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الفرشاة وأسفل الفوهة

الخطوة 4

استخدم منشفة أو قطعة قماش مبللة لإزالة أي أجسام غريبة أو غبار متبقٍ على الفرشاة وأسفل الفوهة.

قم بإزالة الأجسام الغريبة والحطام والشعر من جميع أسطوانات الفوهات باستخدام الملاقط.

 

- قم بلف مقبض فرشاة التنظيف بقطعة قماش مبللة، ثم نظف بها الفرشاة الدوّارة والفوهة بسهولة.

استخدم منشفة أو قطعة قماش مبللة لإزالة أي أجسام غريبة أو غبار متبقٍ على الفرشاة وأسفل الفوهة قم بإزالة الأجسام الغريبة والحطام والشعر من جميع أسطوانات الفوهات باستخدام الملاقط قم بلف مقبض فرشاة التنظيف بقطعة قماش مبللة، ثم نظف بها الفرشاة الدوّارة والفوهة بسهولة

الخطوة 5

أعيدي الفرشاة إلى الفوهة حتى تستقر في مكانها.

أعيدي الفرشاة إلى الفوهة حتى تستقر في مكانها

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

788

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    248 x 77 x 252

  • الوزن الصافي (جم)

    645

عامة

  • اللون

    بريق الفضة

  • رقم القطعة

    AGB74492537

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