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فلتر الوبر في الغسالة ذات التعبئة العلوية (مستطيل)

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

فلتر الوبر في الغسالة ذات التعبئة العلوية (مستطيل)

ADQ72993201

فلتر الوبر في الغسالة ذات التعبئة العلوية (مستطيل)

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  • صورة جانبية 15 درجة
  • صورة أمامية
  • صورة علوية
  • صورة خلفية
  • صورة مقربة
صورة جانبية 15 درجة
صورة أمامية
صورة علوية
صورة خلفية
صورة مقربة

الميزات الرئيسية

  • فلتر غسالات LG الأصلي

موقع التركيب

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

عند فتح الباب، يتم تثبيت الماسورة في الجزء الداخلي من الجانب الأمامي

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

ادفع الجزء العلوي والسفلي من الفلتر للأسفل واسحبه للأمام.

ادفع الجزء العلوي والسفلي من الفلتر للأسفل واسحبه للأمام

الخطوة 2

استبدل الفلتر الجديد إلى الموضع الأصلي.

استبدل الفلتر إلى الموضع الأصلي

كيفية تنظيف المنتج

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

الخطوة 1

ادفع الجزء العلوي والسفلي من الفلتر للأسفل واسحبه للأمام.

ادفع الجزء العلوي والسفلي من الفلتر للأسفل واسحبه للأمام

الخطوة 2

افتح الغطاء وقم بإزالة الوبر ثم اغسل الفلتر.

افتح الغطاء وقم بإزالة الوبر ثم اغسل الفلتر.

الخطوة 3

ادفع الجزء العلوي من الفلتر للأسفل واسحبه للأمام.

ادفع الجزء العلوي من الفلتر للأسفل واسحبه للأمام

الخطوة 4

افتح الغطاء وقم بإزالة الوبر ثم اغسل الفلتر.

افتح الغطاء وقم بإزالة الوبر ثم اغسل الفلتر.

الخطوة 5

أغلق الغطاء ثم أدخل الجزء السفلي من الفلتر في حوض الغسيل واضغط لأسفل ثم اضغط على الجزء العلوي في موضعه حتى تسمع صوت طقطقة.

أغلق الغطاء ثم أدخل الجزء السفلي من الفلتر في حوض الغسيل واضغط لأسفل ثم اضغط على الجزء العلوي في موضعه حتى تسمع صوت طقطقة.

الخطوة 6

استبدل الفلتر إلى الموضع الأصلي.

استبدل الفلتر إلى الموضع الأصلي

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

كل المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    ADQ72993201

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    101 × 388 × 57

  • الوزن الصافي (جم)

    262

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