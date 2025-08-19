منظف حوض الغسالة (450 مل)

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.