منظف حوض الغسالة (450 مل)
متوافق مع جميع الغسالات.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
84 x 185 (W x H)
عامة
السعة (لتر)
0.45
رقم القطعة
RAB34711101
