تطورت تقنية وحدات البكسل ذاتية الإضاءة مع معزز السطوع الجديد كليًا. تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، المدعومة بمعالج α9 المتقدم من الجيل الخامس والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي على زيادة سطوع الشاشة بنسبة عن ذي قبل.

تعد هذه التقنية الثورية المفتاح لجودة الصورة العالية لإصدار المعرض من تلفزيون OLED evo المقدم من إل جي، مما ينتج عنه ظلال أكثر عمقا للون الأسود مع أضواء أكثر إشراقًا للكشف عن مستويات مذهلة من التفاصيل والألوان.