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سطوع أعلى،جودة صورة فائقة
تطورت تقنية وحدات البكسل ذاتية الإضاءة مع معزز السطوع الجديد كليًا. تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، المدعومة بمعالج α9 المتقدم من الجيل الخامس والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي على زيادة سطوع الشاشة بنسبة عن ذي قبل.
تعد هذه التقنية الثورية المفتاح لجودة الصورة العالية لإصدار المعرض من تلفزيون OLED evo المقدم من إل جي، مما ينتج عنه ظلال أكثر عمقا للون الأسود مع أضواء أكثر إشراقًا للكشف عن مستويات مذهلة من التفاصيل والألوان.
*تعد موديلات OLED evo أكثر سطوعاً من موديلات LG OLED التقليدية ذات الحجم المماثل التي لا تتضمن C2 مقاس 42 بوصة و 48 بوصة
سطوع قوي، ألوان مذهلة
لا داعي للقلق بشأن الألوان التي تبدو شاحبة عند السطوع العالي بإصدار المعرض من جهاز OLED evo من إل جي. لا تضحي الشاشة الثورية بأي شيء فيما يتعلق بالتفاصيل والألوان بحيث يمكنك الانغماس الكامل في كل لحظة.
صور مختلفة للبيئة الطبيعية لشرح وظيفة OLED التي يتميز بها المنتج
*الصورة المقدمة بشأن الشاشة لأغراض التوضيح فقط.
تأتي مع التصميم متعدد الاستخدامات إمكانيات جديدة
بفضل التصميم المحسن وخيارات التثبيت الثلاثة، توجد الآن طرق أكثر للاستمتاع بإصدار المعرض من تلفزيون OLED evo من إل جي أكثر من أي وقت مضى. ثبت التلفزيون باستخدام حامل المعرض الفني أو حامل التثبيت على الجدار فائق النحافة أو الحامل الدوار الجديد واستمتع بمنظر جميل وصور غامرة.
صورة تصف خيارات تصميم وتثبيت الجهاز. يسار - حامل جداري / مركز - حامل دوار جديد / يمين - حامل معرض فني
*يباع حامل المعرض بشكل منفصل.
*يمكن ترك الكابلات ظاهرة اعتمادا على طريقة/موقع التثبيت.
*قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على طريقة/موقع التثبيت.
*تتضمن عبوة تلفزيون OLED من إل جي بتصميم المعرض حامل التثبيت. نظرًا لأن هذا الطراز يتم تثبيته على الجدار فهو يتضمن كتيفة تثبيت رقيقة. يمكنك شراء حامل التلفزيون بشكل منفصل.
*حامل المعرض متوافق مع: 65/55G2, G1, GX.