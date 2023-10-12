تعمل مروحة AeroTower لتنقية الهواء كمروحة بالإضافة إلى كونها جهازًا لتنقية الهواء، حتى تتمكن من الاستمتاع بالهواء كيفما شئت. يلتقط مرشح 360º HEPA الملوثات، بحيث يمكنك التنفس بسهولة طوال اليوم، وهو خفيض الصوت بحيث لا يزعج نومك. يلتقط 99.97% من الغبار الناعم بفلتر 360º HEPA مع تقنية UVnano