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صورة للمنتجات وهي موضوعة في غرفة المعيشة

هواء نقي يمنحك البرودة المنشودة للأجواء

مروحة تنقية الهواء PuriCare™ AeroTowe من LG

تساعد تنقية الهواء القوية في الحفاظ على صحة رئتيك ونظافة الأجواء المحيطة بك

تعمل مروحة AeroTower لتنقية الهواء كمروحة بالإضافة إلى كونها جهازًا لتنقية الهواء، حتى تتمكن من الاستمتاع بالهواء كيفما شئت. يلتقط مرشح 360º HEPA الملوثات، بحيث يمكنك التنفس بسهولة طوال اليوم، وهو خفيض الصوت بحيث لا يزعج نومك. يلتقط 99.97% من الغبار الناعم بفلتر 360º HEPA مع تقنية UVnano

تم الإبلاغ عن 99.97%

*قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام.

 

[UV]

- الطراز الذي تم اختباره: FS151P*** (FS061PWHA)

- تاريخ الاختبار: (TÜV Rheinland) '21. 5. 10 ~ 5. 18.

- طريقة الاختبار: معيار الاختبار المرجعي ISO22196: 2011

- المؤسسة التي أجرت الاختبار: TÜV Rheinland, KTR (مؤسسة البحث والاختبار الكورية)

- طريقة الاختبار: تم وضع محلول يحتوي على البكتيريا على نقطة واحدة من شفرة مروحة المنفاخ، وتشغيله لمدة ساعة، ثم قياس محلول البكتيريا. (مرجع المواصفات: ISO22196:2011)

- السلالات التي أجري عليها الاختبار: المكورات العنقودية الذهبية (ATCC 6538)/ المكورات العنقودية البشروية (ATCC 12228) / الكلبسيلا الرئوية (ATCC 4352)

- نتيجة الاختبار: التخلص من البكتيريا بنسبة 99.99%

*قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام.

 

[كفاءة إزالة الروائح]

- الطراز الذي تم اختباره: FS061PWHA الكوري المحلي

- تاريخ الاختبار: 21.03.20~4.23

- طريقة الاختبار: جهاز تنقية الهواء الداخلي SPS-KACA 002-0132

- المؤسسة التي أجرت الاختبار: الجمعية الكورية لتنظيف الهواء

- نتيجة الاختبار: يفي بمعايير الشهادة

*قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام.

تمتَّع بتدفق الهواء على طريقتك الخاصة: اجعله مباشرًا أو واسعًا أو منتشرًا

تم تصميم LG AeroTower للمستخدم الأكثر انتقائية على الإطلاق، والذي يفضل وجود خيارات عندما يتعلق الأمر بتدفق الهواء. يتوفر تدفق هواء عبر 3 اتجاهات، لتجد ما تريد عندما تحتاج إلى نسيم مركز أو نسيم واسع الانتشار أو تنقية الهواء فحسب.