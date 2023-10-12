تم الإبلاغ عن 99.97%
*قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام.
[UV]
- الطراز الذي تم اختباره: FS151P*** (FS061PWHA)
- تاريخ الاختبار: (TÜV Rheinland) '21. 5. 10 ~ 5. 18.
- طريقة الاختبار: معيار الاختبار المرجعي ISO22196: 2011
- المؤسسة التي أجرت الاختبار: TÜV Rheinland, KTR (مؤسسة البحث والاختبار الكورية)
- طريقة الاختبار: تم وضع محلول يحتوي على البكتيريا على نقطة واحدة من شفرة مروحة المنفاخ، وتشغيله لمدة ساعة، ثم قياس محلول البكتيريا. (مرجع المواصفات: ISO22196:2011)
- السلالات التي أجري عليها الاختبار: المكورات العنقودية الذهبية (ATCC 6538)/ المكورات العنقودية البشروية (ATCC 12228) / الكلبسيلا الرئوية (ATCC 4352)
- نتيجة الاختبار: التخلص من البكتيريا بنسبة 99.99%
*قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام.
[كفاءة إزالة الروائح]
- الطراز الذي تم اختباره: FS061PWHA الكوري المحلي
- تاريخ الاختبار: 21.03.20~4.23
- طريقة الاختبار: جهاز تنقية الهواء الداخلي SPS-KACA 002-0132
- المؤسسة التي أجرت الاختبار: الجمعية الكورية لتنظيف الهواء
- نتيجة الاختبار: يفي بمعايير الشهادة
*قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام.