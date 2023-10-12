ضع صندوق الصوت والصورة اللاسلكي في المكان الذي يناسب ديكوراتك الداخلية، سواء على طاولة القهوة أو الرف أو حتى في وحدة جانبية. بعد ذلك، قم بتوصيل وحدات التحكم في الألعاب والكاميرات وأجهزة البث وغيرها مباشرة بالصندوق بدلاً من توصيلها بـ LG SIGNATURE OLED M للحفاظ على ترتيب مساحة التلفزيون.