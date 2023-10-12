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تلفزيون SIGNATURE بشاشة OLED M من LG
مساحتك الخاصة. بلا قيود.
استمتع بحرية تركيب تلفزيونك في المكان الذي تريده مع LG SIGNATURE OLED M، أول تلفزيون بتقنية OLED متصل بالصوت والصورة لاسلكيًا في العالم بدقة 4K وتردد 120 هرتز.
سلسلة من الصور المتعلقة بجهاز LG OLED M. ولقطة مقرّبة لصندوق الصوت والصورة على طاولة جانبية. تم تعليق LG OLED M على الحائط في مساحة بالغة الأناقة، بشكل خالٍ من الأسلاك حول التلفزيون. لقطة مقرّبة لـ LG OLED M على حامل أرضي مع صورة ملونة على الشاشة. تعرض جميع الصور شعار جائزة الابتكار CES 2023.
*يجب تثبيت صندوق Wireless AV Box عند مستوى منخفض عن جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
**لا بد من توصيل كابل الطاقة بشاشة التلفزيون.
تشغيل في أي مكان
اختر مكان إخفاء الكابلات وفق ما تريد
ضع صندوق الصوت والصورة اللاسلكي في المكان الذي يناسب ديكوراتك الداخلية، سواء على طاولة القهوة أو الرف أو حتى في وحدة جانبية. بعد ذلك، قم بتوصيل وحدات التحكم في الألعاب والكاميرات وأجهزة البث وغيرها مباشرة بالصندوق بدلاً من توصيلها بـ LG SIGNATURE OLED M للحفاظ على ترتيب مساحة التلفزيون.
*يجب تثبيت صندوق Wireless AV Box عند مستوى منخفض عن جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
**لا بد من توصيل كابل الطاقة بشاشة التلفزيون.
*تمت محاكاة الصور لإيضاح الميزة بصورة أفضل.