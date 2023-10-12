الشروط والأحكام:

1-عام

LGE بشروط استخدام خدمة يتم استكمال الشروط والأحكام الخاصة بهذا العرض الافتتاحي الكبير ("العرض الترويجي")

والتي تعتبر ملزمة لك LG.Com وشروط استخدام الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصةبـ

في موقع الويب التالي LGE يمكنك الرجوع إلى شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لخدمة

(https://www.lg.com/sa/lge-terms/): LGE بنود استخدام شركة

(https://www.lg.com/sa /privacy/): سياسة الخصوصية

2-العروض

مع الشروط التالية LG.com/sa يقدم العرض الترويجي قسيمة قهوة مجانية للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل حديثًا كعضو جديد في

الموضوع: عرض الافتتاح الكبير – قسيمة قهوة مجانية

الأهلية: أي عميل ينطبق عليه التالي

مقيم في المملكة العربية السعودية

(https://www.lg.com/sa /signup/) LG.com تسجيل كعضو جديد في

يوافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط والرسالة التسويقية

LG.COM فقط لأول 1000 عميل سجّل في ـ

3-القسيمة:

قسيمة قهوة مجانية لاستخدامها في أي فرع من فروع دكتور كافيه في المملكة العربية السعودية

قسيمة واحدة لكل عميل واحد

فترة صلاحية القسيمة: 93 يومًا من تاريخ التسجيل والتي يجب خلالها استرداد القسيمة

الإخبارية LG تسليم القسيمة: ليتم إرسالها إلى عنوان بريدك الإلكتروني من خلال نشرة

4-شروط أخرى:

القسيمة التي ستتلقاها غير قابلة للتحويل ولا يجوز بيعها أو مقايضتها أو بيعها بالمزاد العلني أو تداولها أو استبدالها

يجوز إلغاء هذا العرض الترويجي و/أو أي عرض ذي صلة، جزئيًا أو كليًا، في أي وقت دون إشعار مسبق

قد يتم رفض تكريم هذا العرض الترويجي على أساس الشك أو إساءة استخدام هذا العرض الترويجي دون تقديم أي تفسير لذلك