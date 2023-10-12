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لوحة ألعاب ™‎UltraGear من إل جي

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لوحة ألعاب ™‎UltraGear من إل جي

UGP90HB-B

لوحة ألعاب ™‎UltraGear من إل جي

Top view of Upper-side with RGB Lighting
UGP90HB-B-لوحة مفاتيح وماوس وتحكم عن بُعد مع لوحة الألعاب UltraGear ™.


لوحة للألعاب
حقق مستويات جديدة في ألعاب مثيرة

ضع تصميم مكتبك ليلائم حالتك المزاجية في اللعب ويحدد معداتك المفضلة مع لوحة الألعاب UltraGear™.
mnt-ultragear-pad-ugp90hb-01-2-lg-ultragear-gaming-pad-desktop

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تعمل لوحة الألعاب هذه إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.
*طول الكابل - صندوق التحكم إلى USB من النوع C: 2 م، USB من النوع C إلى USB من النوع A: 120 ملم.
*لوحة المفاتيح والماوس غير مدرجين في العبوة (يُباعان بشكل منفصل).

كبيرة بما يكفي لممارسة الألعاب

لوحة الألعاب UltraGear™ تدعم مقاسًا يكفي عدة إعدادات لوصلات الألعاب والتتبع المريح للماوس.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

لوحة الألعاب UGP90HB-B-UltraGear ™ بتصميم بجزء صلب (الجانب العلوي) وجزء ناعم (الجانب السفلي).

اختر الجانب الذي يلائمك

عن طريق اختيار سطح بتصميم قابل للتغيير ومكون من جزء صلب (الجانب العلوي) وجزء ناعم (الجانب السفلي)، يستطيع اللاعب تخصيص نمط اللعب. كما أنه يساعد على تقليل التلف الناجم عن الماء والخدش.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الجانب العلوي (الجزء الصلب / السطح المنزلق): قوام مصغر، عازل للمياه. الجانب السفلي (الجزء الناعم / سطح نسيجي): عازل للماء، مانع للتلاعب.
*اللوحة مدرجة في العبوة ويمكن شراؤها بشكل منفصل (قابلة للتبديل).

إضاءة محيطة بمزيج الأحمر والأخضر والأزرق

اجعل الإضاءة تميزك

مع الإضاءة القابلة للتخصيص بمزيج الأحمر والأخضر والأزرق، يستطيع اللاعبون تزيين بيئة الألعاب لجعلها أكثر أناقة، ويمكنك التحكم في لون الإضاءة بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

محور USB مدمج

توصيل سهل مع الأجهزة الطرفية للألعاب

منفذ USB للوحة الألعاب هذه يدعم USB 3.1 ويحقق توصيلاً عالي السرعة مع عدة أجهزة طرفية للألعاب مثل لوحة مفاتيح وماوس وسماعة رأس. كما يتيح كل منفذ USB إمكانية شحن الأجهزة المتصلة (بحد أقصى 7.5 وات),

*لا تعمل هذه الميزة إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.
*قد تختلف هذه الميزة على حسب إعداد الكمبيوتر الشخصي للمستخدم أو بيئته.
*الأجهزة الطرفية للألعاب غير مدرجة في العبوة (تُباع بشكل منفصل).
*وظيفة إضاءة الأزرار - M1: تشغيل/إيقاف إضاءة LED، M2: تغيير لون الإضاءة، M3: تغيير حركة الإضاءة بالترتيب (دوران - موجة - تنفس).

استكشف UltraGear™
المجموعة

ارفع مستوى معدات ألعابك مع مجموعة UltraGear™ من إل جي.
الاطلاع على شاشة ULTRAGEAR™ الاطلاع على سماعة ULTRAGEAR™

UGP90HB-B-منظر من أعلى لشاشة UltraGear ™ والكمبيوتر المحمول والسماعات ولوحة الألعاب والماوس على خلفية سوداء.

تُظهر الصورة أعلاه منتجات LG UltraGear ™ التمثيلية لأغراض التوضيح. لمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات ، يرجى زيارة LG.COM

طباعة

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

المقاس (العرض x الارتفاع x العمق ,ملم)

880 x 350 x 6.9

الوزن (كجم)

2.2

صندوق التحكم إلى USB-C (متر)

2.0

USB-C إلى USB-A ( ملم)

120

سمات

إضاءة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق

نعم

زر اختصار كبير

3ea (`22.10, UltraGear Studio)

منفذ USB

نعم (2ea/USB3.1 من الجيل 1 (5 جيجابت في الثانية))

جنرال لواء

اسم المنتج

لوحة ماوس الألعاب

السنة

عام 22

المواد والانتهاء

قابل للعكس

نعم (صلبة/ناعمة)

المادة (الصلبة)

بولي كربونات

المادة (الناعمة)

النسيج

مقاوم للماء (صلب)

نعم

مقاوم للماء (ناعم)

نعم

القوام المصغر (الصلب)

نعم

مانع للتلاعب (ناعم)

نعم

طَاقَة

النوع

USB-C وUSB-A (USB-C : البيانات والطاقة / USB-A : الطاقة)

مخرج DC

الحد الأقصى 5 فولت 1.5 أمبير (يعتمد على USB في الكمبيوتر الشخصي للمستخدم)

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Top view of Upper-side with RGB Lighting

UGP90HB-B

لوحة ألعاب ™‎UltraGear من إل جي