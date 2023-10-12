لوحة ألعاب ™‎UltraGear من إل جي

*لا تعمل هذه الميزة إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.

*قد تختلف هذه الميزة على حسب إعداد الكمبيوتر الشخصي للمستخدم أو بيئته.

*الأجهزة الطرفية للألعاب غير مدرجة في العبوة (تُباع بشكل منفصل).

*وظيفة إضاءة الأزرار - M1: تشغيل/إيقاف إضاءة LED، M2: تغيير لون الإضاءة، M3: تغيير حركة الإضاءة بالترتيب (دوران - موجة - تنفس).