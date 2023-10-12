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6.3 قدم مكعب ذكي Wi-Fi تمكين
®True Convection InstaView فرن كهربائي مزود بتقنية Air Fry
بحث عبر الإنترنت
*تُباع صينية المقلاة الهوائية بشكل منفصل.
*من بين العلامات التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية حسب الاستطلاع الذي أجري في مارس 2020. قد يتطلب التراكم الكثيف جهدًا يدويًا إضافيًا أو استخدام ميزة التنظيف الذاتي الكاملة.
*استنادًا إلى الاستطلاع الداخلي لشركة LG (أكتوبر 2018) للأفران الفردية التقليدية بحجم 6.3 التي تعمل بالغاز والكهرباء ذاتية التنظيف، والأفران المزدوجة بحجم 6.9 التي تعمل بالغاز والأفران المزدوجة بحجم 7.3 التي تعمل بالكهرباء.
جهاز الطهو الذي يناسب نمط حياتك
جهاز الطهو الذي يناسب نمط حياتك
الملخص
كل المواصفات
-
نوع الفرن
-
فرن فردي
-
العلامة التجارية
-
LG
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
اللون الخارجي
-
™PrintProof فولاذ مقاوم للصدأ أسود
-
نظام الطهي بالفرن
-
التوزيع الحراري الصحيح
-
نوع تنظيف الفرن
-
التنظيف السهل ®EasyClean + التنظيف الذاتي
-
قفل التحكم
-
نعم
-
مؤقت المطبخ
-
نعم
-
وضع الراحة
-
نعم
-
قفل باب الفرن ذاتي التنظيف
-
تلقائي
-
طباخ مؤقت
-
نعم
-
مادة الأكرة
-
مظهر فولاذ مقاوم للصدأ
-
اللون الخارجي
-
™PrintProof فولاذ مقاوم للصدأ أسود
-
نوع التحكم بالفرن
-
زجاج ™SmoothTouch
-
خاصية باب الفرن
-
نافذة InstaView و™WideView
-
رعاية العملاء الاستباقية
-
نعم
-
SmartDiagnosis
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
طاقة عنصر الخبز (واط)
-
3400
-
طاقة عنصر الشواء (واط)
-
4200
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
عدد أوضاع الرف
-
7
-
نوع ضوء الفرن
-
الهالوجين
-
طاقة عنصر الخبز (واط)
-
3400
-
طاقة عنصر الشواء (واط)
-
4200
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
عدد أوضاع الرف
-
7
-
نوع ضوء الفرن
-
الهالوجين
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LREL6325D
6.3 قدم مكعب ذكي Wi-Fi تمكين
®True Convection InstaView فرن كهربائي مزود بتقنية Air Fry