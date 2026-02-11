About Cookies on This Site

56 لتر ميكروويف إل جي سولو ، مزود بتقنية EasyClean، لون فضي أنيق، لوحة تحكم باللغة العربية فقط.

MS5696HIS
Front open view with food
front open view
inside detail view
perspective display Detail with food
perspective display Detail
Right side open with food
Right side open
Perspective
Left side View
الميزات الرئيسية

  • ™EasyClean
  • تصميم نحيف
  • إضاءة LED
EasyClean™

تنظيف سهل، دون ترك مكان للبقع

تقوم وظيفة ™EasyClean بالقضاء على %99.99 من البكتيريا. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي بالماء وإزالة أي بقايا بسهولة، دون الحاجة إلى منظفات أو مواد كيميائية مُضرة.

الشاشة التقليدية

*استنادًا إلى اختبار SGS للنشاط المضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) الذي يتبع معيار JIS Z 2801:2010 للمنتجات المضادة للبكتيريا، تم التأكد من أن قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل 99.999%).

تصميم بسيط، استخدام عملي للمساحة

بفضل تصميمه الأنيق وحجمه الصغير، فإنه يندمج بسلاسة في أي ديكور للمطبخ، بينما يوفر مساحة واسعة للأطباق الطويلة أو الواسعة.

تصميم بسيط، استخدام عملي للمساحة

الشكل الجمالي والوظائف يجتمعان في جهاز واحد: مصباح LED وتصميم عملي

يضيء مصباح LED الأبيض الداخلي لترى حالة الطعام بشكل أكثر وضوحًا حتى يسهُل عليك مراقبته. قم بتشغيل ™NeoChef بلمسة بسيطة من إصبعك على سطحه الأملس.

الشكل الجمالي والوظائف يجتمعان في جهاز واحد: مصباح LED وتصميم عملي

 

 

الأسئلة الشائعة

ما ميزات هذا المنتج؟

تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.

هل من الصعب تنظيف فرن الميكروويف من LG؟

تنظيف فرن الميكروويف من LG أمر بسيط. يتميز الجزء الداخلي بطبقة EasyClean مضادة للبكتيريا، مما يجعل التنظيف مريحًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل المكونات القابلة للإزالة مثل القرص الدوار وفلتر الشحم بسهولة بالماء والصابون.

هل يتطلب فرن الميكروويف من LG صيانة؟

يوصى بشدة بإجراء صيانة منتظمة لأفران الميكروويف من LG لضمان تحقيق الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي. يشمل ذلك مسح الجزء الخارجي وتنظيف الجزء الداخلي وفحص مانع التسرب في الباب بحثًا عن أي تآكل أو تلف وضمان التهوية المناسبة.

هل سيتناسب الميكروويف مع مطبخي؟

تأتي أفران الميكروويف من LG بأحجام وأنماط مختلفة لتناسب تكوينات المطبخ المختلفة. يضمن تصميمنا النحيف والمدمج أن تكون الميكروويف الخاصة بنا أنيقة من الخارج ونحيفة من الداخل، ومصممة لتتناسب بسلاسة مع مجموعة متنوعة من أنواع المطبخ. قم بقياس مساحتك المتاحة وقارنها بأبعاد الميكروويف في مواصفات المنتج لضمان ملاءمة مناسبة.

هل ستستخدم هذه الميكروويف الكثير من الطاقة؟

تستخدم أفران الميكروويف من LG تقنية Smart Inverter ومصباح LED لتقليل استهلاك الطاقة أثناء الطهي. تم تصميم أفران الميكروويف LG Smart Inverter Microwave Oven لتكون موفرة للطاقة حيث أنها تتنوع درجة الحرارة (أو القوة الكهربائية) عند أداء أنواع مختلفة من وظائف الطهي للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة دون المساس بالأداء.

ما مزايا ميكروويف LG؟

تتميز أفران الميكروويف من LG بمجموعة متنوعة من الميزات عبر المجموعة، بما في ذلك إعدادات الطهي المسبقة المتعددة لمختلف المواد الغذائية، وتقنية الطهي بالمستشعر للحصول على نتائج طهي دقيقة، ولوحات تحكم سهلة الاستخدام مع شاشات LED، وإعدادات سريعة مريحة بلمسة واحدة مع ميزة NeoChef.

هل يمكنني إزالة تجمد الطعام بالتساوي باستخدام الميكروويف هذا؟

تتميز أفران الميكروويف من LG بخيارات إزالة التجمد المتقدمة المدعومة بتقنية Smart Inverter التي تساعد على ضمان إزالة التجمد المتساوية والشاملة المستهدفة للأطعمة المجمدة، مع الحفاظ على نسيجها ونكهتها.

هل فرن الميكروويف صاخب أثناء التشغيل؟

تم تصميم أفران الميكروويف من LG مع وضع التشغيل الهادئ في الاعتبار، وقد تم تصميم تقنية العاكس الذكي (smart inverter) لتقليل الضوضاء أثناء طهي أطباقك المفضلة.

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

  • العلامة التجارية

    LG

  • بلد المنشأ

    الصين

  • لون الباب

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • تصميم الباب

    مقسم

  • EasyClean

    نعم

  • نوع التركيب

    كونترتوب

  • اللون الخارجي

    فضي نبيل

  • سعة الفرن (لتر)

    56

  • النوع

    Solo

الملحقات

  • الصينية الزجاجية (ea)

    1

  • حلقة الدوران (ea)

    1

  • محور الدوران (ea)

    1

  • دليل المستخدم (ea)

    1

ميزات التحكم

  • شاشة التحكم

    LED

  • موقع التحكم

    جانب أيمن

  • نوع التحكم

    اللمس على سطح زجاجي

ميزات الملاءمة والراحة

  • إضافة 30 ثانية

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • ساعة

    نعم

  • صافرة الانتهاء

    نعم

  • EasyClean

    نعم

  • مؤقت المطبخ

    لا

  • إعدادات الوقت

    نعم

  • القرص الدوار تشغيل / إيقاف

    لا

أساليب الطهي

  • إذابة الثلج

    لا

  • القلي بالهواء

    لا

  • طهي ذاتي

    نعم

  • اعادة تسخين ذاتي

    نعم

  • خبز

    لا

  • خبز بالحمل الحراري

    لا

  • تجفيف

    لا

  • الشواية

    لا

  • إذابة الصقيع العاكس

    نعم

  • تذويب

    لا

  • ذاكرة الطهي

    لا

  • مقاوم للماء

    لا

  • شوي

    لا

  • طهي بالحساس

    لا

  • مستشعر إعادة التسخين

    لا

  • الطبخ البطيء

    لا

  • إزالة العسر

    لا

  • سرعة الحمل الحراري

    لا

  • الشواية السريعة

    لا

  • الطبخ بمراحل

    لا

  • الطبخ بالبخار

    لا

  • تدفئة

    لا

التصميم / التشطيب

  • تصميم التجويف

    مربع

  • لون الباب

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • تصميم الباب

    مقسم

  • تصميم زجاج الباب

    ضباب دخاني

  • نوع فتح الباب

    أرجوحة جانبية

  • تصميم خارجي

    عرض واسع تقليدي

  • اللون الداخلي

    رمادي

  • اللون الخارجي

    فضي نبيل

  • تشطيب النموذج الأولي

    لا

الأبعاد/الأوزان

  • أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎705 x 390 x 540 ‎

  • المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    424 x 286 x 459

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎606 x 344 x 503 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    14.9

  • وزن الشحن (كجم)

    19.1

ميزات فرن ميكروويف

  • نوع الإضاءة الداخلية

    LED

  • Eco-on

    نعم

  • كيفية الطبخ

    تلقائي + يدوي

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • استهلاك طاقة الميكروويف (وات)

    1350

  • مستويات طاقة المايكروويف

    10

  • خرج طاقة المايكروويف (واط)

    ١٢٠٠

  • سعة الفرن (لتر)

    56

  • العاكس الذكي

    نعم

  • إجمالي استهلاك الطاقة (وات)

    1350

  • حجم القرص الدوار (مم)

    406

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    1200

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

    220V / 50Hz, 220V / 60Hz

التقنية الذكية

  • تقنية NFC Tag On

    لا

  • SmartDiagnosis

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

