56 لتر ميكروويف إل جي سولو ، مزود بتقنية EasyClean، لون فضي أنيق، لوحة تحكم باللغة العربية فقط.
MS5696HIS
الميزات الرئيسية
- ™EasyClean
- تصميم نحيف
- إضاءة LED
تنظيف سهل، دون ترك مكان للبقع
تقوم وظيفة ™EasyClean بالقضاء على %99.99 من البكتيريا. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي بالماء وإزالة أي بقايا بسهولة، دون الحاجة إلى منظفات أو مواد كيميائية مُضرة.
الشاشة التقليدية
*استنادًا إلى اختبار SGS للنشاط المضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) الذي يتبع معيار JIS Z 2801:2010 للمنتجات المضادة للبكتيريا، تم التأكد من أن قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل 99.999%).
تصميم بسيط، استخدام عملي للمساحة
بفضل تصميمه الأنيق وحجمه الصغير، فإنه يندمج بسلاسة في أي ديكور للمطبخ، بينما يوفر مساحة واسعة للأطباق الطويلة أو الواسعة.
الشكل الجمالي والوظائف يجتمعان في جهاز واحد: مصباح LED وتصميم عملي
يضيء مصباح LED الأبيض الداخلي لترى حالة الطعام بشكل أكثر وضوحًا حتى يسهُل عليك مراقبته. قم بتشغيل ™NeoChef بلمسة بسيطة من إصبعك على سطحه الأملس.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الأسئلة الشائعة
ما ميزات هذا المنتج؟
تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.
هل من الصعب تنظيف فرن الميكروويف من LG؟
تنظيف فرن الميكروويف من LG أمر بسيط. يتميز الجزء الداخلي بطبقة EasyClean مضادة للبكتيريا، مما يجعل التنظيف مريحًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل المكونات القابلة للإزالة مثل القرص الدوار وفلتر الشحم بسهولة بالماء والصابون.
هل يتطلب فرن الميكروويف من LG صيانة؟
يوصى بشدة بإجراء صيانة منتظمة لأفران الميكروويف من LG لضمان تحقيق الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي. يشمل ذلك مسح الجزء الخارجي وتنظيف الجزء الداخلي وفحص مانع التسرب في الباب بحثًا عن أي تآكل أو تلف وضمان التهوية المناسبة.
هل سيتناسب الميكروويف مع مطبخي؟
تأتي أفران الميكروويف من LG بأحجام وأنماط مختلفة لتناسب تكوينات المطبخ المختلفة. يضمن تصميمنا النحيف والمدمج أن تكون الميكروويف الخاصة بنا أنيقة من الخارج ونحيفة من الداخل، ومصممة لتتناسب بسلاسة مع مجموعة متنوعة من أنواع المطبخ. قم بقياس مساحتك المتاحة وقارنها بأبعاد الميكروويف في مواصفات المنتج لضمان ملاءمة مناسبة.
هل ستستخدم هذه الميكروويف الكثير من الطاقة؟
تستخدم أفران الميكروويف من LG تقنية Smart Inverter ومصباح LED لتقليل استهلاك الطاقة أثناء الطهي. تم تصميم أفران الميكروويف LG Smart Inverter Microwave Oven لتكون موفرة للطاقة حيث أنها تتنوع درجة الحرارة (أو القوة الكهربائية) عند أداء أنواع مختلفة من وظائف الطهي للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة دون المساس بالأداء.
ما مزايا ميكروويف LG؟
تتميز أفران الميكروويف من LG بمجموعة متنوعة من الميزات عبر المجموعة، بما في ذلك إعدادات الطهي المسبقة المتعددة لمختلف المواد الغذائية، وتقنية الطهي بالمستشعر للحصول على نتائج طهي دقيقة، ولوحات تحكم سهلة الاستخدام مع شاشات LED، وإعدادات سريعة مريحة بلمسة واحدة مع ميزة NeoChef.
هل يمكنني إزالة تجمد الطعام بالتساوي باستخدام الميكروويف هذا؟
تتميز أفران الميكروويف من LG بخيارات إزالة التجمد المتقدمة المدعومة بتقنية Smart Inverter التي تساعد على ضمان إزالة التجمد المتساوية والشاملة المستهدفة للأطعمة المجمدة، مع الحفاظ على نسيجها ونكهتها.
هل فرن الميكروويف صاخب أثناء التشغيل؟
تم تصميم أفران الميكروويف من LG مع وضع التشغيل الهادئ في الاعتبار، وقد تم تصميم تقنية العاكس الذكي (smart inverter) لتقليل الضوضاء أثناء طهي أطباقك المفضلة.
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
العلامة التجارية
LG
بلد المنشأ
الصين
لون الباب
فولاذ مقاوم للصدأ
تصميم الباب
مقسم
EasyClean
نعم
نوع التركيب
كونترتوب
اللون الخارجي
فضي نبيل
سعة الفرن (لتر)
56
النوع
Solo
الملحقات
الصينية الزجاجية (ea)
1
حلقة الدوران (ea)
1
محور الدوران (ea)
1
دليل المستخدم (ea)
1
ميزات التحكم
شاشة التحكم
LED
موقع التحكم
جانب أيمن
نوع التحكم
اللمس على سطح زجاجي
ميزات الملاءمة والراحة
إضافة 30 ثانية
نعم
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ساعة
نعم
صافرة الانتهاء
نعم
EasyClean
نعم
مؤقت المطبخ
لا
إعدادات الوقت
نعم
القرص الدوار تشغيل / إيقاف
لا
أساليب الطهي
إذابة الثلج
لا
القلي بالهواء
لا
طهي ذاتي
نعم
اعادة تسخين ذاتي
نعم
خبز
لا
خبز بالحمل الحراري
لا
تجفيف
لا
الشواية
لا
إذابة الصقيع العاكس
نعم
تذويب
لا
ذاكرة الطهي
لا
مقاوم للماء
لا
شوي
لا
طهي بالحساس
لا
مستشعر إعادة التسخين
لا
الطبخ البطيء
لا
إزالة العسر
لا
سرعة الحمل الحراري
لا
الشواية السريعة
لا
الطبخ بمراحل
لا
الطبخ بالبخار
لا
تدفئة
لا
التصميم / التشطيب
تصميم التجويف
مربع
لون الباب
فولاذ مقاوم للصدأ
تصميم الباب
مقسم
تصميم زجاج الباب
ضباب دخاني
نوع فتح الباب
أرجوحة جانبية
تصميم خارجي
عرض واسع تقليدي
اللون الداخلي
رمادي
اللون الخارجي
فضي نبيل
تشطيب النموذج الأولي
لا
الأبعاد/الأوزان
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
705 x 390 x 540
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
424 x 286 x 459
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
606 x 344 x 503
وزن المنتج (كجم)
14.9
وزن الشحن (كجم)
19.1
ميزات فرن ميكروويف
نوع الإضاءة الداخلية
LED
Eco-on
نعم
كيفية الطبخ
تلقائي + يدوي
مستشعر الرطوبة
لا
استهلاك طاقة الميكروويف (وات)
1350
مستويات طاقة المايكروويف
10
خرج طاقة المايكروويف (واط)
١٢٠٠
سعة الفرن (لتر)
56
العاكس الذكي
نعم
إجمالي استهلاك الطاقة (وات)
1350
حجم القرص الدوار (مم)
406
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1200
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
220V / 50Hz, 220V / 60Hz
التقنية الذكية
تقنية NFC Tag On
لا
SmartDiagnosis
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
لا
