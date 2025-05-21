About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط

ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط

MS2042DB
صورة أمامية لـ ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
صورة أمامية لـ ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB
LG ميكرويف 20 لتر |NeoChef™ | شاشة عربية فقط, MS2042DB

الميزات الرئيسية

  • أشعة i-wave (اي-ويف)
  • خاصية ™EasyClean

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.

أيقونة التسخين

التدفئة

أيقونة إزالة الجليد

إزالة الجليد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

إزالة جليد وتسخين متساوٍ

لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم

العاكس الذكي يتحكم بدقة في درجة الحرارة لتسخين الأطعمة وإذابة الجليد بالتساوي.
طبخ سريع

طهي أسرع ومتعة أكثر

توزع قوة الطهي التفصيلية حرارة مجموعة كبيرة من الأطعمة 1.5 مرة أسرع.
التخمير

زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
التبخير

خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة

يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.

ميزات سهلة الاستخدام

وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية

يُظهر يدًا تمسح الجانب الداخلي من LG Neochef™

™EasyClean

يوفر ™EasyClean طريقة سريعة ومريحة لتنظيف فرنك.

يظهر طاولة الدوران مع 8 نقاط ثابتة.

القرص الدوار المستقر

يُظهر LG Neochef™ أن المصباح الداخلي مضاء.

مصباح LED بإضاءة أكبر 3 مرات

حجم أصغر، سعة أكبر

حجم أصغر، سعة أكبر

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الأسئلة الشائعة

ما ميزات هذا المنتج؟

تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.

هل من الصعب تنظيف فرن الميكروويف من LG؟

تنظيف فرن الميكروويف من LG أمر بسيط. يتميز الجزء الداخلي بطبقة EasyClean مضادة للبكتيريا، مما يجعل التنظيف مريحًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل المكونات القابلة للإزالة مثل القرص الدوار وفلتر الشحم بسهولة بالماء والصابون.

هل يتطلب فرن الميكروويف من LG صيانة؟

يوصى بشدة بإجراء صيانة منتظمة لأفران الميكروويف من LG لضمان تحقيق الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي. يشمل ذلك مسح الجزء الخارجي وتنظيف الجزء الداخلي وفحص مانع التسرب في الباب بحثًا عن أي تآكل أو تلف وضمان التهوية المناسبة.

هل سيتناسب الميكروويف مع مطبخي؟

تأتي أفران الميكروويف من LG بأحجام وأنماط مختلفة لتناسب تكوينات المطبخ المختلفة. يضمن تصميمنا النحيف والمدمج أن تكون الميكروويف الخاصة بنا أنيقة من الخارج ونحيفة من الداخل، ومصممة لتتناسب بسلاسة مع مجموعة متنوعة من أنواع المطبخ. قم بقياس مساحتك المتاحة وقارنها بأبعاد الميكروويف في مواصفات المنتج لضمان ملاءمة مناسبة.

هل ستستخدم هذه الميكروويف الكثير من الطاقة؟

تستخدم أفران الميكروويف من LG تقنية Smart Inverter ومصباح LED لتقليل استهلاك الطاقة أثناء الطهي. تم تصميم أفران الميكروويف LG Smart Inverter Microwave Oven لتكون موفرة للطاقة حيث أنها تتنوع درجة الحرارة (أو القوة الكهربائية) عند أداء أنواع مختلفة من وظائف الطهي للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة دون المساس بالأداء.

ما مزايا ميكروويف LG؟

تتميز أفران الميكروويف من LG بمجموعة متنوعة من الميزات عبر المجموعة، بما في ذلك إعدادات الطهي المسبقة المتعددة لمختلف المواد الغذائية، وتقنية الطهي بالمستشعر للحصول على نتائج طهي دقيقة، ولوحات تحكم سهلة الاستخدام مع شاشات LED، وإعدادات سريعة مريحة بلمسة واحدة مع ميزة NeoChef.

هل يمكنني إزالة تجمد الطعام بالتساوي باستخدام الميكروويف هذا؟

تتميز أفران الميكروويف من LG بخيارات إزالة التجمد المتقدمة المدعومة بتقنية Smart Inverter التي تساعد على ضمان إزالة التجمد المتساوية والشاملة المستهدفة للأطعمة المجمدة، مع الحفاظ على نسيجها ونكهتها.

هل فرن الميكروويف صاخب أثناء التشغيل؟

تم تصميم أفران الميكروويف من LG مع وضع التشغيل الهادئ في الاعتبار، وقد تم تصميم تقنية العاكس الذكي (smart inverter) لتقليل الضوضاء أثناء طهي أطباقك المفضلة.

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا