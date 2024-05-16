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ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط

ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط

MS4295CIS
صورة أمامية لـ ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
صورة أمامية لـ ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS
LG ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط, MS4295CIS

الميزات الرئيسية

  • عاكس ذكي
  • تسخين يتميز بالسهولة
  • طهي سريع
  • تنظيف مضاد للبكتيريا EasyClean™ بنسبة 99.99%
  • (باب - أس تي أس أسود)
المزيد

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.

أيقونة التسخين

التدفئة

أيقونة إزالة الجليد

إزالة الجليد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

إزالة جليد وتسخين متساوٍ

لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم

العاكس الذكي يتحكم بدقة في درجة الحرارة لتسخين الأطعمة وإذابة الجليد بالتساوي.
طبخ سريع

طهي أسرع ومتعة أكثر

توزع قوة الطهي التفصيلية حرارة مجموعة كبيرة من الأطعمة 1.5 مرة أسرع.
التخمير

زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
التبخير

خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة

يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.

ميزات سهلة الاستخدام

وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية

يُظهر يدًا تمسح الجانب الداخلي من LG Neochef™

™EasyClean

يوفر ™EasyClean طريقة سريعة ومريحة لتنظيف فرنك.

يظهر طاولة الدوران مع 8 نقاط ثابتة.

القرص الدوار المستقر

يُظهر LG Neochef™ أن المصباح الداخلي مضاء.

مصباح LED بإضاءة أكبر 3 مرات

حجم أصغر، سعة أكبر

حجم أصغر، سعة أكبر

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الملخص

طباعة
السعة
42لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
544x307x432
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
تسخين يتميز بالسهولة

كل المواصفات

ميزات التحكم

  • شاشة التحكم

    LED أبيض اللون

  • نوع التحكم

    زجاج يعمل باللمس

الأبعاد/الأوزان

  • أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    608 × 331 × 477

  • المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    432 × 307 × 544

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    544 × 307 × 432

  • وزن المنتج (كجم)

    11.5

  • وزن الشحن (كجم)

    14.8

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    1200

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

    220/50~60

التصميم / التشطيب

  • تصميم الباب

    Smog

  • نوع فتح الباب

    تأرجح جانبي

  • اللون الخارجي

    فضي راقي

ميزات فرن ميكروويف

  • خرج طاقة المايكروويف (واط)

    1200

  • سعة الفرن (لتر)

    42

  • حجم القرص الدوار (مم)

    360

المواصفات الأساسية

  • تصميم الباب

    Smog

  • EasyClean

    نعم

  • اللون الخارجي

    فضي راقي

  • سعة الفرن (لتر)

    42

  • النوع

    Solo

ميزات الملاءمة والراحة

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • ساعة

    نعم

  • EasyClean

    نعم

  • إعدادات الوقت

    نعم

أساليب الطهي

  • اعادة تسخين ذاتي

    8

  • إذابة الصقيع العاكس

    4

  • تذويب

    2

  • مقاوم للماء

    3

  • إزالة العسر

    2

  • تدفئة

    3

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