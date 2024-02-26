We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
فرن ميكرويف | 56 لتر | NeoChef | Black STS | تشخيص ذكي | عاكس الذكي | شاشة عرض عربية فقط
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع
سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.
لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم
طهي أسرع ومتعة أكثر
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة
*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
كل المواصفات
ميزات التحكم
شاشة التحكم
LED أبيض
نوع التحكم
لمسي زجاجي
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1200
الملحقات
وعاء البخار (ea)
لا
المواصفات الأساسية
اللون الخارجي
فضي
سعة الفرن (لتر)
56
التصميم / التشطيب
نوع فتح الباب
دوار جانبي
اللون الخارجي
فضي
ميزات فرن ميكروويف
خرج طاقة المايكروويف (واط)
1200
سعة الفرن (لتر)
56
حجم القرص الدوار (مم)
406
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.