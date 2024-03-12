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غسالة صحون, 14 مكان مدمج , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر , واي فاي
غسالة صحون, 14 مكان مدمج , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر , واي فاي
*مقارنةً بطراز LG الذي لا يستخدم البخار. استنادًا إلى حساب عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يستخدم البخار) و DFB415 (الذي لا يستخدم البخار)، طبقًا لطرق الاختبار الداخلي من LG.
شوكات وقواديس قابلة للطي
قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.
-
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.
-
™Smart Diagnosis
تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الشكل
-
الألوان
فولاذ خالص
-
مؤشرات الحالة
مؤشر(شريط)
-
مؤشر الوقت المتبقي
LED
-
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
-
إجمالي إعدادات المكان
14
-
نوع شاشة العرض
LED
-
نوع التركيب
مضمن
-
نوع اللوحة
التحكم العلوي
دورة / خيار
-
تلقائي
نعم
-
إلغاء
نعم
-
قفل التحكم
نعم
-
تأجيل البدء
نعم
-
رقيق
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
منطقة مزدوجة
نعم
-
البيئة
نعم
-
موفر الطاقة
نعم
-
سريع
نعم
-
جفاف أكثر
نعم
-
نصف حمولة
نعم
-
ثقيل
لا
-
درجة حرارة مرتفعة
نعم
-
مكثف
نعم
-
تنظيف الآلة
تنظيف آلة (بالبخار)
-
عادي
لا
-
عدد الخيارات
8
-
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
10
-
فرد الملابس
نعم
-
شطف
نعم
-
بخار
نعم
-
تيربو
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
-
ساق قابلة للتعديل (مم)
60
-
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
683 x 840 x 654
-
وزن التغليف (كجم)
50
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
598 x 815 x 554
-
وزن المنتج (كجم)
45
أداء الطاقة/المياه
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
43
-
وقت الدورة
233
-
اكسبرس وقت الدورة
56
-
فئة انبعاث الضوضاء
B
-
وقت دورة توربو
78
-
استهلاك المياه (L)
9.5
المزايا الرئيسية
-
باب يفتح أوتوماتيكيًا
نعم
-
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
-
أكوا ستوب
نعم
-
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
-
DirectDrive Motor™
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
عدد أذرع الرش
3
-
QuadWash™
نعم
-
نظام الغسيل SenseClean
نعم
-
Smart Rack+™
نعم (الرف العلوي_قابل للطي جزئيًا / الرف السفلي_قابل للطي بالكامل)
-
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
-
TrueSteam™
نعم
-
نظام الغسيل Vario
نعم
-
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
-
التكرار (هرتز)
50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (واط)
1600-1800 واط
-
مزوّد الطاقة (فولط)
220-240 فولت~
ميزات الرف
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
-
سلال أدوات المائدة
لا
التقنية الذكية
-
NFC
لا
-
رعاية العملاء الاستباقية
لا
-
جهاز التحكم عن بعد
لا
-
مراقبة عن بُعد
نعم
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