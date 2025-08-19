Skip to ContentSkip to Accessibility Help
غسالة صحون, 14 مكان مدمجة , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطقة مذدوجه للغسيل , , محرك الدفع المباشر , تطبيق ThinQ

غسالة صحون, 14 مكان مدمجة , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطقة مذدوجه للغسيل , , محرك الدفع المباشر , تطبيق ThinQ

غسالة صحون, 14 مكان مدمجة , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطقة مذدوجه للغسيل , , محرك الدفع المباشر , تطبيق ThinQ

DBC513TS
غسالة صحون إل جي - DBC513TS
غسالة صحون إل جي - DBC513TS
الميزات الرئيسية

  • تقنية ™‎QuadWash
  • نقنية ™EasyRack Plus
  • تركيب مدمج بدون فواصل (اللوحة غير شاملة)

بحث عبر الإنترنت

    الأسباب لشراء غسالة صحون LG?

    الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

    تنظيف من كل الزوايا

    تنظيف من كل الزوايا

    بفضل أذرع الرش متعددة الحركة والرشاشات ذات الضغط العالي، توفر غسالة الصحون ™QuadWash أقصى حد من التغطية لتنظيف الأشياء من المرة الأولى.
    أربعة أذرع للغسيل

    أربعة أذرع للغسيل

    الأذرع التي تدور في اتجاهات متعددة تقوم بقذف تيارات المياه في مختلف الزوايا، وبذلك تصل إلى كل ركن من أركان غسالة الصحون.

    دوران متعدد الاتجاهات

    دوران متعدد الاتجاهات

    باستخدام أربعة أذرع للرش بدلاً من ذراعين، تعطي غسالة الصحون ™QuadWash أداء تنظيف أقوى لتنظيف كل صحن على كل رف من الرفوف.

    تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

    تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

    يسهُل ضبط نظام الرفوف هذا بسرعة فائقة، وبالتالي يمكن تحريكه للتعامل مع أية صعوبات تنشأ عند تنظيف صحونك.
    شوكات وقواديس قابلة للطي

    شوكات وقواديس قابلة للطي

    قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.

    ضبط سهل للارتفاع

    ضبط سهل للارتفاع

    يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي حتى ثلاثة مستويات مختلفة لتحميل الأدوات الأطول

    رف ثالث ارتفاعه قابل للضبط

    رف ثالث ارتفاعه قابل للضبط

    مساحة أكبر للعناصر التي يصعب ضبطها، من الأطباق المسطحة الطويلة إلى أكواب الإسبريسو الصغيرة.

    الهدوء والكفاءة والموثوقية

    الهدوء والكفاءة والموثوقية

    صُمِّم محرك الدفع المباشر من LG مع أخذ أهمية الهدوء في الاعتبار. مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة، يمكنك الحصول على أداء موثوق به من إحدى غسالات الصحون الأكثر هدوءًا في فئتها.
    راحة أكبر وأداء أقوى

    راحة أكبر وأداء أقوى

    تسمح الميزات المخصصة بتحسين أداء التنظيف والتجفيف، إضافةً إلى جعل حياتك في المطبخ أسهل بكثير.

    ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

    نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

    ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

    ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

    نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

    درجة الحرارة العالية

    درجة الحرارة العالية

    تصل درجة حرارة الحوض إلى 80 درجة مئوية أثناء دورة الشطف، مما يمنحك العناية الصحية المطلقة بالصحون.

    الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

    الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

    تستحدث تقنية ™SmartThinQ عالمًا جديدًا من الاتصالية والراحة والتخصيص.
    • تنزيل الدورات

      ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

      حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

    • إعدادات شخصية

      ™Smart Diagnosis

      تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.

    ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

    ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

    حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

    Smart Diagnosis™

    ™Smart Diagnosis

    تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.

    قُم بترقية مظهر مطبخك

    قُم بترقية مظهر مطبخك

    تمنحك غسالة صحون LG تصميمًا أنيقًا وعصريًا لمطبخك. تمتاز غسالة الصحون التي تقتنيها بتكنولوجيا مبتكرة من LG، وتمنحك أداءً متميزًا إضافةً إلى مظهرها المتميز.
    تصميم خارجي مُبسَّط

    تصميم خارجي مُبسَّط

    يمكن للتصاميم الخارجية الأنيقة لغسالات الصحون من LG أن تُكمل تصميم أي مطبخ.

    تصميم داخلي أنيق

    تصميم داخلي أنيق

    غسالة صحون متينة وتسهُل صيانتها، ذات مظهر أنيق وممتع جماليًا.

    لوحة التحكم LED مصغرة

    لوحة التحكم LED مصغرة

    عناصر تحكم أنيقة مخفية، وقراءات رقمية واضحة لتسهيل اختيار الإعدادات.

    SASO
    التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
    قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

    الأسئلة الشائعة

    س.

    لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

    أ.
    1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
    2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
    س.

    [IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

    أ.
    1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
    2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
    3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
    4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
    س.

    .[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

    أ.
    1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
    2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
    3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
    س.

    [dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

    أ.
    .إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
    س.

    .كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

    أ.
    1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
    2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
    يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

    الملخص

    طباعة

    الأبعاد

    DBC513TS

    كل المواصفات

    الشكل

    • الألوان

      فولاذ خالص

    • مؤشرات الحالة

      لا

    • مؤشر الوقت المتبقي

      LED

    • مادة الأنبوب

      فولاذ مقاوم للصدأ

    المواصفات الأساسية

    • إجمالي إعدادات المكان

      14

    • نوع شاشة العرض

      LED

    • نوع التركيب

      مضمن

    • نوع اللوحة

      التحكم العلوي

    دورة / خيار

    • تلقائي

      نعم

    • إلغاء

      نعم

    • قفل التحكم

      نعم

    • تأجيل البدء

      نعم

    • رقيق

      نعم

    • تنزيل الدورة

      نعم

    • منطقة مزدوجة

      نعم

    • البيئة

      نعم

    • موفر الطاقة

      نعم

    • سريع

      نعم

    • جفاف أكثر

      نعم

    • نصف حمولة

      نعم

    • ثقيل

      لا

    • درجة حرارة مرتفعة

      نعم

    • مكثف

      نعم

    • تنظيف الآلة

      تنظيف الآلة (بدون بخار)_3 ثواني

    • عادي

      لا

    • عدد الخيارات

      7

    • عدد دورات الغسيل (البرنامج)

      9

    • فرد الملابس

      لا

    • شطف

      نعم

    • بخار

      لا

    • تيربو

      نعم

    الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

    • ساق قابلة للتعديل (مم)

      60

    • أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

      ‎683 x 840 x 654 ‎

    • وزن التغليف (كجم)

      45

    • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

      ‎598 x 815 x 554 ‎

    • وزن المنتج (كجم)

      40

    أداء الطاقة/المياه

    • مستوى الضوضاء (ديسيبل)

      N/A

    • وقت الدورة

      N/A

    • اكسبرس وقت الدورة

      N/A

    • فئة انبعاث الضوضاء

      غير متوفر

    • وقت دورة توربو

      N/A

    • استهلاك المياه (L)

      N/A

    المزايا الرئيسية

    • باب يفتح أوتوماتيكيًا

      لا

    • علاج مضاد للبكتيريا

      نعم

    • أكوا ستوب

      نعم

    • موزع المنظفات ومساعد الشطف

      نعم

    • DirectDrive Motor™

      نعم

    • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

      نعم

    • عدد أذرع الرش

      3

    • QuadWash™

      نعم

    • نظام الغسيل SenseClean

      نعم

    • Smart Rack+™

      نعم (العلوي Rack_Partially قابل للطي / السفلي Rack_Partially قابل للطي)

    • مستشعر التربة (التعكر)

      نعم

    • TrueSteam™‎

      لا

    • نظام الغسيل Vario

      نعم

    • مطهر المياه

      نعم

    الطاقة/التقديرات

    • التكرار (هرتز)

      50/60

    • استهلاك الطاقة (واط)

      1600 - 1800

    • مزوّد الطاقة (فولط)

      220 - 240

    ميزات الرف

    • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

      نعم (ثابت)

    • سلال أدوات المائدة

      لا

    التقنية الذكية

    • NFC

      لا

    • رعاية العملاء الاستباقية

      لا

    • جهاز التحكم عن بعد

      لا

    • مراقبة عن بُعد

      نعم

    • تشخيص ذكي للأعطال

      نعم

    • ThinQ (Wi-Fi)‎

      نعم

