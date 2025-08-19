We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة صحون, 14 مكان مدمجة , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطقة مذدوجه للغسيل , , محرك الدفع المباشر , تطبيق ThinQ
غسالة صحون, 14 مكان مدمجة , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطقة مذدوجه للغسيل , , محرك الدفع المباشر , تطبيق ThinQ
الميزات الرئيسية
- تقنية ™QuadWash
- نقنية ™EasyRack Plus
- تركيب مدمج بدون فواصل (اللوحة غير شاملة)
بحث عبر الإنترنت
شوكات وقواديس قابلة للطي
قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.
ميزة غسيل المنطقة المزدوجة
نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.
™Smart Diagnosis
تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الشكل
الألوان
فولاذ خالص
مؤشرات الحالة
لا
مؤشر الوقت المتبقي
LED
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
إجمالي إعدادات المكان
14
نوع شاشة العرض
LED
نوع التركيب
مضمن
نوع اللوحة
التحكم العلوي
دورة / خيار
تلقائي
نعم
إلغاء
نعم
قفل التحكم
نعم
تأجيل البدء
نعم
رقيق
نعم
تنزيل الدورة
نعم
منطقة مزدوجة
نعم
البيئة
نعم
موفر الطاقة
نعم
سريع
نعم
جفاف أكثر
نعم
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
نعم
مكثف
نعم
تنظيف الآلة
تنظيف الآلة (بدون بخار)_3 ثواني
عادي
لا
عدد الخيارات
7
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
9
فرد الملابس
لا
شطف
نعم
بخار
لا
تيربو
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
ساق قابلة للتعديل (مم)
60
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
683 x 840 x 654
وزن التغليف (كجم)
45
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
598 x 815 x 554
وزن المنتج (كجم)
40
أداء الطاقة/المياه
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
N/A
وقت الدورة
N/A
اكسبرس وقت الدورة
N/A
فئة انبعاث الضوضاء
غير متوفر
وقت دورة توربو
N/A
استهلاك المياه (L)
N/A
المزايا الرئيسية
باب يفتح أوتوماتيكيًا
لا
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
أكوا ستوب
نعم
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
DirectDrive Motor™
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
عدد أذرع الرش
3
QuadWash™
نعم
نظام الغسيل SenseClean
نعم
Smart Rack+™
نعم (العلوي Rack_Partially قابل للطي / السفلي Rack_Partially قابل للطي)
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
TrueSteam™
لا
نظام الغسيل Vario
نعم
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
التكرار (هرتز)
50/60
استهلاك الطاقة (واط)
1600 - 1800
مزوّد الطاقة (فولط)
220 - 240
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (ثابت)
سلال أدوات المائدة
لا
التقنية الذكية
NFC
لا
رعاية العملاء الاستباقية
لا
جهاز التحكم عن بعد
لا
مراقبة عن بُعد
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.