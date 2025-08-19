غسالة صحون, 14 مكان مدمجة , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطقة مذدوجه للغسيل , , محرك الدفع المباشر , تطبيق ThinQ

1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.

2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى

3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد