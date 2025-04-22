غسالة أطباق QuadWash™ بـ 14 مكان تخزين وهي تأتي باللون الفضي مع تقنية TrueSteam™، والتجفيف الحراري

يرجى استخدام الأواني المناسبة لغسالة الصحون فقط داخل غسالتك.

*صور ومقاطع الفيديو للمنتج لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

1) TrueSteam™

تاريخ الاختبار: 14 يناير 2020

جهة الاختبار: TÜV Rheinland

نموذج الاختبار: DFB22M، DFB22M1

ظروف الاختبار:

الجهد: 220±1% فولت، التردد: 60±1% هرتز، درجة الحرارة: 20±2°م، الرطوبة: 65±5%، درجة حرارة مياه التزويد: 15±2°م، الضغط: 240±20 كيلو باسكال، المنظف: النوع B بوزن 24 غ، بدون مساعد شطف، وضع التشغيل القياسي.

طريقة الاختبار: تم احتساب عدد بقع الماء عند درجات مختلفة من عسر الماء (51ppm، 68ppm، 102ppm، 153ppm، 204ppm) باستخدام الظروف التالية: 1. باستخدام منعم الماء فقط 2. بدون منعم ماء 3. باستخدام منعم ماء ومساعد شطف 4. باستخدام منعم ماء + بخار + مساعد شطف 5. باستخدام منعم ماء + بخار 6. باستخدام بخار فقط دون منعم ماء

النتائج: عند عدم استخدام منعم ماء أو بخار، تم تسجيل 123 بقعة ماء. عند استخدام البخار فقط دون منعم ماء، تم تسجيل 19 بقعة فقط (انخفاض بنسبة 84%).

الطرازات المختبرة وطراز DFC287HVS تستخدم نفس تقنية منعم الماء وتوليد البخار.

قد تختلف النتائج الفعلية حسب بيئة الاستخدام.

2) خاصية التعقيم (Sanitizes)

[تقلل من الإشريكية القولونية، السالمونيلا، الليستيريا]

تاريخ الاختبار: 1 سبتمبر 2021

جهة الاختبار: KTR (المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث)

تقرير الاختبار: TBK-2021-005911 / 005912 / 005913

نموذج الاختبار: غسالة أطباق LG سعة 14 مكان

ظروف الاختبار: تم تشغيل غسالة الصحون في وضع Eco + حرارة عالية + بخار. تم تطبيق المحلول الملوث على سلطانيات أرز وشوربة بتركيز أولي يقارب (1.0*10^8) CFU/mL.

تم تحضين سلالات البكتيريا على وسط Tryptic Soy Agar عند درجة حرارة (35±1)°م لمدة 18 إلى 24 ساعة، ثم تم تعديل التركيز إلى (1.0~9.9*10^8) CFU/mL باستخدام محلول ملحي معقم. تم تلويث الأطباق المعقمة (سلطانيتان للأرز وسلطانيتان للشوربة) بـ0.2 مل من محلول الاختبار، ثم تجفيفها لمدة ساعة واحدة، ووضعها في غسالة الصحون.

تحت ظروف الاختبار، تم تقليل بكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli)، والسالمونيلا (Salmonella typhimurium)، والليستيريا (Listeria monocytogenes) بنسبة تجاوزت 99.999%.

-الطرازات التي تم اختبارها وطراز DFC287HVS تستخدم نفس تقنية توليد البخار.

قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة

3) خاصية التجفيف بالحرارة (Heat Dry)

تاريخ الاختبار: 10 ديسمبر 2021

جهة الاختبار: TÜV Rheinland

النماذج: DFB22SA، DFB24MS

ظروف الاختبار: الجهد الكهربائي: 220±1% فولت، التردد: 60±1% هرتز، درجة الحرارة: 20±2°م، الرطوبة: 65±5%، درجة حرارة مياه التزويد: 15±2°م، ضغط مياه التزويد: 240±20 كيلو باسكال، عسر الماء: ≤ 150 جزء في المليون، نوع المنظف: النوع B بوزن 24 غرام، تركيبة مساعد الشطف المرجعية: النوع III (sauer).

وضع الاختبار: تم اختيار 49 نوعًا من أواني الاستخدام العملي مثل البلاستيك، الزجاج، والفولاذ المقاوم للصدأ للاختبار. تم تقييم أداء التجفيف بعد 30 دقيقة من انتهاء دورة التشغيل، حيث تم تسجيل بقاء الماء على كل قطعة بين 0 إلى 2 نقطة، بإجمالي 98 نقطة. لم يتم استخدام أي منظفات أو مواد شطف قد تؤثر على أداء التجفيف أثناء تشغيل المنتج.

نتائج الاختبار: غسالة الصحون من LG المزودة بخاصية التجفيف الحراري (DFB24MS) حققت 94.3 نقطة، أي أداء تجفيف أعلى بنسبة 37% مقارنة بطراز LG بدون تجفيف حراري (DFB22SA) الذي سجل 68.8 نقطة، وذلك عند استخدام الأواني وأدوات المطبخ العملية في الوضع القياسي مع اختيار أقصى وظيفة تجفيف.

قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.

4) الغسيل والتجفيف خلال ساعة واحدة

يتضمن "غسيل وتجفيف في ساعة واحدة" 50 دقيقة من الغسيل و10 دقائق من التجفيف الحراري، لتكتمل الدورة في غضون ساعة. قد تؤدي إضافة خيارات أخرى إلى زيادة الوقت الإجمالي.

5) مستوى ضجيج منخفض

مستوى الضجيج: 41 ديسيبل أو أقل، بناءً على نتائج اختبارات LG الداخلية.

وفقًا لنتائج الاختبارات الداخلية (قياس مستوى القدرة الصوتية - PWL) في وضع ECO + توفير الطاقة + خيار AOD (يناير 2019).

تم قياس مستويات الضجيج كمتوسط عبر كامل دورة الغسيل، بما يشمل الغسل المبدئي، الغسل الرئيسي، الشطف، والتجفيف.

قد تختلف مستويات الضوضاء حسب دورة التشغيل وظروف الاستخدام.

ضمان لمدة سنتين على قطع الغيار والعمل + 8 سنوات على المحرك (قطع الغيار فقط).

6) LG ThinQ®

قد تختلف وظائف ThinQ® حسب المنتج والدولة. يُرجى التحقق من مدى توفر الخدمة لدى الموزع المحلي أو LG.

عند الاتصال الأول بغسالة الصحون، يجب أن تكون ضمن نفس شبكة Wi-Fi، وبعد ذلك يجب أن تعمل الغسالة دائمًا ضمن بيئة الشبكة المسجلة.