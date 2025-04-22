غسالة أطباق QuadWash™ بـ 14 مكان تخزين وهي تأتي باللون الفضي مع تقنية TrueSteam™، والتجفيف الحراري

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
نظافة متألقة، وجاهزية مثالية للطاولة.
TrueSteam™
لمعان صحي، بقع ماء أقل
QuadWash™
لا تترك أي بقع
Auto Open Dry
عند اكتمال الدورة، يُفتح الباب للتهوية والتجديد
تجفيف حراري
تجفيف سريع وجاهز للاستخدام
لمعان صحي، بقع ماء أقل
TrueSteam™ ¹⁾ تترك أطباقك نظيفة حقًا، وتقلل من بقع الماء، وتطهرها²⁾.
غسيل شامل وتنظيف بلمعان
أربعة أذرع رش متعددة الحركة لتنظيف الأطباق في المرة الأولى، بينما يتيح لك Dual Zone Wash اختيار مستويات ضغط مختلفة لكل حامل.
Auto Open Dry
لمسة نهائية جافة طبيعية
يفتح الباب تلقائيًا عند الانتهاء، مما يسمح للهواء بالوصول إلى الأطباق حتى يجف بشكل طبيعي.
تجفيف سريع وجاهز للاستخدام
التجفيف الحراري³⁾ يقوم بتدوير الهواء الساخن في جميع أنحاء غسالة الأطباق لتجفيف أسرع وأكثر اكتمالاً، مما يجعل الأطباق لامعة وجاهزة لوضع الطعام مباشرة، بما في ذلك المواد البلاستيكية التي يصعب تجفيفها
أطباق جاهزة للطاولة في ساعة واحدة فقط
دورة الغسيل والتجفيف في ساعة واحدة⁴⁾ التي تقدمها LG تجمع مع التقنيات الحصرية لتقديم أطباق لامعة وجاهزة للطاولة في ساعة واحدة فقط.
لا يُترك أي طبق بلا تنظيف
يمكن ضبط حامل LG المرن بسهولة لاستيعاب الأطباق ذات الأحجام المتغيرة حسب الحاجة.
لا يُترك أي طبق بلا تنظيف
يمكن ضبط حامل LG المرن بسهولة لاستيعاب الأطباق ذات الأحجام المتغيرة حسب الحاجة.
شاشة أمامية
راقب الساعة
يمكنك إدارة وقتك بسهولة باستخدام شاشة LED مخفية تعمل على تقليل وقت الدورة المتبقي.
تنظيف آمن، يتم بهدوء
بفضل تقنية تقليل الضوضاء من LG، يتم تنظيف أطباقك بهدوء أثناء الاسترخاء⁵⁾.
ابق على اتصال، ابق نظيفاً متلألئاً
احصل على إشعار عند اكتمال دورة الغسيل من خلال التطبيق LG ThinQ®.⁶⁾
يرجى استخدام الأواني المناسبة لغسالة الصحون فقط داخل غسالتك.
*صور ومقاطع الفيديو للمنتج لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
1) TrueSteam™
تاريخ الاختبار: 14 يناير 2020
جهة الاختبار: TÜV Rheinland
نموذج الاختبار: DFB22M، DFB22M1
ظروف الاختبار:
الجهد: 220±1% فولت، التردد: 60±1% هرتز، درجة الحرارة: 20±2°م، الرطوبة: 65±5%، درجة حرارة مياه التزويد: 15±2°م، الضغط: 240±20 كيلو باسكال، المنظف: النوع B بوزن 24 غ، بدون مساعد شطف، وضع التشغيل القياسي.
طريقة الاختبار: تم احتساب عدد بقع الماء عند درجات مختلفة من عسر الماء (51ppm، 68ppm، 102ppm، 153ppm، 204ppm) باستخدام الظروف التالية: 1. باستخدام منعم الماء فقط 2. بدون منعم ماء 3. باستخدام منعم ماء ومساعد شطف 4. باستخدام منعم ماء + بخار + مساعد شطف 5. باستخدام منعم ماء + بخار 6. باستخدام بخار فقط دون منعم ماء
النتائج: عند عدم استخدام منعم ماء أو بخار، تم تسجيل 123 بقعة ماء. عند استخدام البخار فقط دون منعم ماء، تم تسجيل 19 بقعة فقط (انخفاض بنسبة 84%).
الطرازات المختبرة وطراز DFC287HVS تستخدم نفس تقنية منعم الماء وتوليد البخار.
قد تختلف النتائج الفعلية حسب بيئة الاستخدام.
2) خاصية التعقيم (Sanitizes)
[تقلل من الإشريكية القولونية، السالمونيلا، الليستيريا]
تاريخ الاختبار: 1 سبتمبر 2021
جهة الاختبار: KTR (المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث)
تقرير الاختبار: TBK-2021-005911 / 005912 / 005913
نموذج الاختبار: غسالة أطباق LG سعة 14 مكان
ظروف الاختبار: تم تشغيل غسالة الصحون في وضع Eco + حرارة عالية + بخار. تم تطبيق المحلول الملوث على سلطانيات أرز وشوربة بتركيز أولي يقارب (1.0*10^8) CFU/mL.
تم تحضين سلالات البكتيريا على وسط Tryptic Soy Agar عند درجة حرارة (35±1)°م لمدة 18 إلى 24 ساعة، ثم تم تعديل التركيز إلى (1.0~9.9*10^8) CFU/mL باستخدام محلول ملحي معقم. تم تلويث الأطباق المعقمة (سلطانيتان للأرز وسلطانيتان للشوربة) بـ0.2 مل من محلول الاختبار، ثم تجفيفها لمدة ساعة واحدة، ووضعها في غسالة الصحون.
تحت ظروف الاختبار، تم تقليل بكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli)، والسالمونيلا (Salmonella typhimurium)، والليستيريا (Listeria monocytogenes) بنسبة تجاوزت 99.999%.
-الطرازات التي تم اختبارها وطراز DFC287HVS تستخدم نفس تقنية توليد البخار.
قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة
3) خاصية التجفيف بالحرارة (Heat Dry)
تاريخ الاختبار: 10 ديسمبر 2021
جهة الاختبار: TÜV Rheinland
النماذج: DFB22SA، DFB24MS
ظروف الاختبار: الجهد الكهربائي: 220±1% فولت، التردد: 60±1% هرتز، درجة الحرارة: 20±2°م، الرطوبة: 65±5%، درجة حرارة مياه التزويد: 15±2°م، ضغط مياه التزويد: 240±20 كيلو باسكال، عسر الماء: ≤ 150 جزء في المليون، نوع المنظف: النوع B بوزن 24 غرام، تركيبة مساعد الشطف المرجعية: النوع III (sauer).
وضع الاختبار: تم اختيار 49 نوعًا من أواني الاستخدام العملي مثل البلاستيك، الزجاج، والفولاذ المقاوم للصدأ للاختبار. تم تقييم أداء التجفيف بعد 30 دقيقة من انتهاء دورة التشغيل، حيث تم تسجيل بقاء الماء على كل قطعة بين 0 إلى 2 نقطة، بإجمالي 98 نقطة. لم يتم استخدام أي منظفات أو مواد شطف قد تؤثر على أداء التجفيف أثناء تشغيل المنتج.
نتائج الاختبار: غسالة الصحون من LG المزودة بخاصية التجفيف الحراري (DFB24MS) حققت 94.3 نقطة، أي أداء تجفيف أعلى بنسبة 37% مقارنة بطراز LG بدون تجفيف حراري (DFB22SA) الذي سجل 68.8 نقطة، وذلك عند استخدام الأواني وأدوات المطبخ العملية في الوضع القياسي مع اختيار أقصى وظيفة تجفيف.
قد تختلف النتائج الفعلية حسب البيئة.
4) الغسيل والتجفيف خلال ساعة واحدة
يتضمن "غسيل وتجفيف في ساعة واحدة" 50 دقيقة من الغسيل و10 دقائق من التجفيف الحراري، لتكتمل الدورة في غضون ساعة. قد تؤدي إضافة خيارات أخرى إلى زيادة الوقت الإجمالي.
5) مستوى ضجيج منخفض
مستوى الضجيج: 41 ديسيبل أو أقل، بناءً على نتائج اختبارات LG الداخلية.
وفقًا لنتائج الاختبارات الداخلية (قياس مستوى القدرة الصوتية - PWL) في وضع ECO + توفير الطاقة + خيار AOD (يناير 2019).
تم قياس مستويات الضجيج كمتوسط عبر كامل دورة الغسيل، بما يشمل الغسل المبدئي، الغسل الرئيسي، الشطف، والتجفيف.
قد تختلف مستويات الضوضاء حسب دورة التشغيل وظروف الاستخدام.
ضمان لمدة سنتين على قطع الغيار والعمل + 8 سنوات على المحرك (قطع الغيار فقط).
6) LG ThinQ®
قد تختلف وظائف ThinQ® حسب المنتج والدولة. يُرجى التحقق من مدى توفر الخدمة لدى الموزع المحلي أو LG.
عند الاتصال الأول بغسالة الصحون، يجب أن تكون ضمن نفس شبكة Wi-Fi، وبعد ذلك يجب أن تعمل الغسالة دائمًا ضمن بيئة الشبكة المسجلة.
FAQ
س. ما نوع المنظف الذي يجب أن أستخدمه لغسالة الصحون؟
ينبغي استخدام منظفات مخصصة لغسالات الصحون، وليست المنظفات العامة. تتوفر هذه المنظفات بثلاثة أنواع: مسحوق، سائل، وأقراص. تختلف سرعة الذوبان وقدرة التنظيف حسب نوع المنظف والشركة المصنعة، لذا تأكد من قراءة تعليمات المنتج واستخدم الكمية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة بناءً على كمية الأواني ودرجة اتساخها.
س. هل أحتاج إلى شطف الأطباق قبل وضعها في غسالة الصحون؟
تستخدم غسالات الصحون من LG شفرات الغسيل الدوارة QuadWash™ وتكنولوجيا البخار TrueSteam™ لتوفير تدفق ماء قوي قادر على تنظيف الأطباق بفعالية دون الحاجة إلى شطف مسبق. ومع ذلك، فإن شطفًا خفيفًا بالماء فقط لإزالة بقايا الطعام الكبيرة يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة التنظيف. للحصول على أفضل نتائج، يُفضل إزالة بقايا الطعام الكبيرة من الأطباق وتحميلها مباشرة في الغسالة.
س: كيف يمكنني التخلص من بقع الماء على الأطباق؟
تساعد ميزة TrueSteam® ومعالج المياه في غسالات أطباق LG على إزالة بقع الماء بكفاءة. كما أن استخدام مادة الشطف (Rinse Aid) يقلل من التوتر السطحي لقطرات الماء، مما يعزز عملية التجفيف ويمنع تكون البقع.
يتم إضافة مادة الشطف تلقائيًا أثناء التجفيف عند رفع غطاء موزع المنظف وملئه حتى الحد الأقصى.
س: ما هي الطريقة الذكية لترتيب الأواني داخل غسالة الصحون؟
السلة السفلية: أواني الطهي (مقلوبة)، أطباق العشاء، أطباق الحساء، أطباق الحلويات
السلة الوسطى: أكواب، كاسات، صحون صغيرة، كؤوس النبيذ
السلة العلوية: أدوات المائدة مثل الملاعق الصغيرة، ملاعق الحساء، الشوك
يُفضل إمالة الأطباق قليلًا لضمان تدفق الماء بشكل جيد.
نصيحة: في حال علقت صينية بسبب قدر كبير في السلة السفلية، يمكن حل ذلك بسهولة من خلال ميزة تعديل ارتفاع السلة.
Can I wash plastic containers in my dishwasher?
Yes, but only if they are made of heat-resistant plastics; regular plastics can become deformed in high-temperature washes.
س: ماذا أفعل حيال الروائح الناتجة عن بقايا الطعام بعد الاستخدام؟
ننصح بتنظيف الفلتر مرة كل 1-2 أسبوع لإزالة الروائح.
نصيحة: لتعقيم داخل غسالة الصحون، ضع 200–300 مل من الخل الأبيض في وعاء مسطح وضعه في السلة العلوية، ثم شغّل دورة Auto.
س: هل يمكن تركيب غسالة الصحون هذه خارج المنزل؟
هذا المنتج مخصص للاستخدام داخل المنزل فقط، ولا يمكن استخدامه لأغراض تجارية (مثل المقاهي) أو صناعية أو مخبرية. (حتى الاستخدام في مختبرات المدارس غير مسموح به إذا كان الغرض هو تنظيف أدوات تحتوي على مواد كيميائية).
ومع ذلك، يمكن تركيب الجهاز للعرض فقط دون تشغيل فعلي.
س: هل ستناسب غسالة الصحون مطبخي؟
معظم المطابخ الحديثة مصممة لتتوافق مع الأجهزة بعرض قياسي 60 سم، وهو نفس عرض غسالات LG. هذا الحجم القياسي يضمن انسجام الغسالة القائمة بذاتها مع تصميم مطبخك بسهولة ودون أي تعقيدات.
كل المواصفات
الشكل
-
الألوان
فضي
-
مؤشرات الحالة
لا
-
مؤشر الوقت المتبقي
لا
-
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
-
إجمالي إعدادات المكان
14
-
نوع شاشة العرض
LED
-
نوع التركيب
حامل حر
-
نوع اللوحة
التحكم العلوي
دورة / خيار
-
تلقائي
نعم
-
إلغاء
نعم
-
قفل التحكم
نعم
-
تأجيل البدء
نعم
-
رقيق
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
منطقة مزدوجة
لا
-
البيئة
نعم
-
موفر الطاقة
نعم
-
سريع
نعم
-
جفاف أكثر
لا
-
نصف حمولة
نعم
-
ثقيل
لا
-
درجة حرارة مرتفعة
نعم
-
مكثف
نعم
-
تنظيف الآلة
تنظيف الماكينة (بالبخار)_زر ال 3 ثواني
-
عادي
لا
-
عدد الخيارات
8
-
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
10
-
فرد الملابس
لا
-
شطف
نعم
-
بخار
نعم
-
تيربو
لا
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
-
ساق قابلة للتعديل (مم)
30
-
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
680 x 890 x 665
-
وزن التغليف (كجم)
55
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
600 x 850 x 600
-
وزن المنتج (كجم)
51
أداء الطاقة/المياه
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
43
-
وقت الدورة
299
-
اكسبرس وقت الدورة
57
-
فئة انبعاث الضوضاء
B
-
وقت دورة توربو
N/A
-
استهلاك المياه (L)
9.5
المزايا الرئيسية
-
باب يفتح أوتوماتيكيًا
نعم
-
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
-
أكوا ستوب
نعم
-
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
-
DirectDrive Motor™
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
عدد أذرع الرش
3
-
QuadWash™
نعم
-
نظام الغسيل SenseClean
نعم
-
Smart Rack+™
رف علوي قابل للطي / رف سفلي قابل للطي
-
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
-
TrueSteam™
نعم
-
نظام الغسيل Vario
نعم
-
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
-
التكرار (هرتز)
50/60
-
استهلاك الطاقة (واط)
1600 - 1800
-
مزوّد الطاقة (فولط)
220 - 240
ميزات الرف
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
-
سلال أدوات المائدة
لا
التقنية الذكية
-
NFC
لا
-
رعاية العملاء الاستباقية
لا
-
جهاز التحكم عن بعد
نعم
-
مراقبة عن بُعد
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
ما يقوله الناس
البحث محليًا
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.