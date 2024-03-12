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غسالة صحون, 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة صحون, 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر

DFC513FM

غسالة صحون, 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر

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الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

صحون لامعة متألقة، بقع مياه أقل*

يصل بخار ™TrueSteam الذي يتكون بفعل الماء المغلي إلى كامل سطح كل صحن داخل الحوض، مما يمنحك صحونًا نظيفة متألقة. تساعد أيضًا جزيئات بخار الماء النقية في الحد من بقع الماء.

قدرة فائقة على التنظيف

قدرة فائقة على التنظيف

يتكون البخار ذو درجة الحرارة العالية من جزيئات صغيرة جدًا، ويفصِل بسهولة البقع من الصحون.

بقع ماء أقل

بقع ماء أقل

يترك البخار بتقنية ™TrueSteam الصحون نظيفة ولامعة ومتألقة مع تقليل بقع الماء بنسبة تصل إلى %30.*

*مقارنةً بطراز LG الذي لا يستخدم البخار. استنادًا إلى حساب عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يستخدم البخار) و DFB415 (الذي لا يستخدم البخار)، طبقًا لطرق الاختبار الداخلي من LG.

تنظيف من كل الزوايا

تنظيف من كل الزوايا

بفضل أذرع الرش متعددة الحركة والرشاشات ذات الضغط العالي، توفر غسالة الصحون ™QuadWash أقصى حد من التغطية لتنظيف الأشياء من المرة الأولى.
أربعة أذرع للغسيل

أربعة أذرع للغسيل

الأذرع التي تدور في اتجاهات متعددة تقوم بقذف تيارات المياه في مختلف الزوايا، وبذلك تصل إلى كل ركن من أركان غسالة الصحون.

دوران متعدد الاتجاهات

دوران متعدد الاتجاهات

باستخدام أربعة أذرع للرش بدلاً من ذراعين، تعطي غسالة الصحون ™QuadWash أداء تنظيف أقوى لتنظيف كل صحن على كل رف من الرفوف.

تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

يسهُل ضبط نظام الرفوف هذا بسرعة فائقة، وبالتالي يمكن تحريكه للتعامل مع أية صعوبات تنشأ عند تنظيف صحونك.
شوكات وقواديس قابلة للطي

شوكات وقواديس قابلة للطي

قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.

ضبط سهل للارتفاع

ضبط سهل للارتفاع

يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي حتى ثلاثة مستويات مختلفة لتحميل الأدوات الأطول

رف ثالث ارتفاعه قابل للضبط

رف ثالث ارتفاعه قابل للضبط

مساحة أكبر للعناصر التي يصعب ضبطها، من الأطباق المسطحة الطويلة إلى أكواب الإسبريسو الصغيرة.

الهدوء والكفاءة والموثوقية

صُمِّم محرك الدفع المباشر من LG مع أخذ أهمية الهدوء في الاعتبار. مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة، يمكنك الحصول على أداء موثوق به من إحدى غسالات الصحون الأكثر هدوءًا في فئتها.
كفاءة في إستخدام الطاقة

كفاءة في إستخدام الطاقة

مقارنةً بالمحركات التقليدية، يساعد محرك الدفع المباشر المبتكر من LG في زيادة كفاءة استخدام الطاقة.

متانة تدوم طويلاً

متانة تدوم طويلاً

اعتمد على غسالة صحون LG لديك لسنوات قادمة مع الاستمتاع بضمان محدود لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر.

راحة أكبر وأداء أقوى

راحة أكبر وأداء أقوى

تسمح الميزات المخصصة بتحسين أداء التنظيف والتجفيف، إضافةً إلى جعل حياتك في المطبخ أسهل بكثير.
فتح تلقائي للباب بعد التجفيف

ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

دورة تيربو

درجة الحرارة العالية

تصل درجة حرارة الحوض إلى 80 درجة مئوية أثناء دورة الشطف، مما يمنحك العناية الصحية المطلقة بالصحون.

ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

درجة الحرارة العالية

درجة الحرارة العالية

تصل درجة حرارة الحوض إلى 80 درجة مئوية أثناء دورة الشطف، مما يمنحك العناية الصحية المطلقة بالصحون.

الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

الابتكار من أجل منزل أكثر ذكاء، متصل مع بعضه البعض

تستحدث تقنية ™SmartThinQ عالمًا جديدًا من الاتصالية والراحة والتخصيص.
  • تنزيل الدورات

    ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

    حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

  • إعدادات شخصية

    ™Smart Diagnosis

    تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.

ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

Smart Diagnosis™

™Smart Diagnosis

تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.

قُم بترقية مظهر مطبخك

قُم بترقية مظهر مطبخك

تمنحك غسالة صحون LG تصميمًا أنيقًا وعصريًا لمطبخك. تمتاز غسالة الصحون التي تقتنيها بتكنولوجيا مبتكرة من LG، وتمنحك أداءً متميزًا إضافةً إلى مظهرها المتميز.
تصميم خارجي مُبسَّط

تصميم خارجي مُبسَّط

يمكن للتصاميم الخارجية الأنيقة لغسالات الصحون من LG أن تُكمل تصميم أي مطبخ.

تصميم داخلي أنيق

تصميم داخلي أنيق

غسالة صحون متينة وتسهُل صيانتها، ذات مظهر أنيق وممتع جماليًا.

لوحة التحكم LED مصغرة

لوحة التحكم LED مصغرة

عناصر تحكم أنيقة مخفية، وقراءات رقمية واضحة لتسهيل اختيار الإعدادات.

SASO
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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كل المواصفات

الشكل

  • الألوان

    أسود مطفي

  • مؤشرات الحالة

    لا

  • مؤشر الوقت المتبقي

    LED

  • مادة الأنبوب

    فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات الأساسية

  • إجمالي إعدادات المكان

    14

  • نوع شاشة العرض

    LED

  • نوع التركيب

    حامل حر

  • نوع اللوحة

    التحكم الأمامي

دورة / خيار

  • تلقائي

    نعم

  • إلغاء

    نعم

  • قفل التحكم

    نعم

  • تأجيل البدء

    نعم

  • رقيق

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • منطقة مزدوجة

    نعم

  • البيئة

    نعم

  • موفر الطاقة

    نعم

  • سريع

    نعم

  • جفاف أكثر

    نعم

  • نصف حمولة

    نعم

  • ثقيل

    لا

  • درجة حرارة مرتفعة

    نعم

  • مكثف

    نعم

  • تنظيف الآلة

    تنظيف الآلة (بدون بخار)_3 ثواني

  • عادي

    لا

  • عدد الخيارات

    7

  • عدد دورات الغسيل (البرنامج)

    9

  • فرد الملابس

    لا

  • شطف

    نعم

  • بخار

    لا

  • تيربو

    نعم

الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

  • ساق قابلة للتعديل (مم)

    30

  • أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎680 x 890 x 665 ‎

  • وزن التغليف (كجم)

    51

  • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎600 x 850 x 600 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    46

أداء الطاقة/المياه

  • مستوى الضوضاء (ديسيبل)

    44

  • وقت الدورة

    297

  • اكسبرس وقت الدورة

    38

  • فئة انبعاث الضوضاء

    B

  • وقت دورة توربو

    59

  • استهلاك المياه (L)

    9.9

المزايا الرئيسية

  • باب يفتح أوتوماتيكيًا

    لا

  • علاج مضاد للبكتيريا

    نعم

  • أكوا ستوب

    نعم

  • موزع المنظفات ومساعد الشطف

    نعم

  • DirectDrive Motor™

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • عدد أذرع الرش

    3

  • QuadWash™

    نعم

  • نظام الغسيل SenseClean

    نعم

  • Smart Rack+™

    نعم (العلوي Rack_Partially قابل للطي / السفلي Rack_Partially قابل للطي)

  • مستشعر التربة (التعكر)

    نعم

  • TrueSteam™‎

    لا

  • نظام الغسيل Vario

    نعم

  • مطهر المياه

    نعم

الطاقة/التقديرات

  • التكرار (هرتز)

    50/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة (واط)

    1600-1800 واط

  • مزوّد الطاقة (فولط)

    220-240 فولت~

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    نعم (ثابت)

  • سلال أدوات المائدة

    لا

التقنية الذكية

  • NFC

    نعم

  • رعاية العملاء الاستباقية

    لا

  • جهاز التحكم عن بعد

    لا

  • مراقبة عن بُعد

    لا

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

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