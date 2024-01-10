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غسالة صحون QuadWash لون فضي بلاتيني من إل جي

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غسالة صحون QuadWash لون فضي بلاتيني من إل جي

DFC612FV

غسالة صحون QuadWash لون فضي بلاتيني من إل جي

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الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

تنظيف من كل الزوايا

تنظيف من كل الزوايا

بفضل أذرع الرش متعددة الحركة والرشاشات ذات الضغط العالي، توفر غسالة الصحون ™QuadWash أقصى حد من التغطية لتنظيف الأشياء من المرة الأولى.

أربعة أذرع للغسيل

أربعة أذرع للغسيل

 

الأذرع التي تدور في اتجاهات متعددة تقوم بقذف تيارات المياه في مختلف الزوايا، وبذلك تصل إلى كل ركن من أركان غسالة الصحون.

دوران متعدد الاتجاهات

دوران متعدد الاتجاهات

 

باستخدام أربعة أذرع للرش بدلاً من ذراعين، تعطي غسالة الصحون ™QuadWash أداء تنظيف أقوى لتنظيف كل صحن على كل رف من الرفوف.

تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

تحميل سهل وأقصى قدر من المرونة

يسهُل ضبط نظام الرفوف هذا بسرعة فائقة، وبالتالي يمكن تحريكه للتعامل مع أية صعوبات تنشأ عند تنظيف صحونك.
شوكات وقواديس قابلة للطي

شوكات وقواديس قابلة للطي

 

قُم بتحميل الصحون على طريقتك، سواءً كان ذلك مقلاة على الرف العلوي أو وعاء على الجزء السفلي.

ضبط سهل للارتفاع

ضبط سهل للارتفاع

 

يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي حتى ثلاثة مستويات مختلفة لتحميل الأدوات الأطول.

الهدوء والكفاءة والموثوقية

الهدوء والكفاءة والموثوقية

صُمِّم محرك الدفع المباشر من LG مع أخذ أهمية الهدوء في الاعتبار. مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة، يمكنك الحصول على أداء موثوق به من إحدى غسالات الصحون الأكثر هدوءًا في فئتها.

*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.

كفاءة في إستخدام الطاقة

كفاءة في إستخدام الطاقة

 

مقارنةً بالمحركات التقليدية، يساعد محرك الدفع المباشر المبتكر من LG في زيادة كفاءة استخدام الطاقة.

متانة تدوم طويلاً

متانة تدوم طويلاً

 

اعتمد على غسالة صحون LG لديك لسنوات قادمة مع الاستمتاع بضمان محدود لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر.

راحة أكبر وأداء أقوى

راحة أكبر وأداء أقوى

تسمح الميزات المخصصة بتحسين أداء التنظيف والتجفيف، إضافةً إلى جعل حياتك في المطبخ أسهل بكثير.

دورة تيربو

اختر دورة تيربو لتنظيف الصحون المتسخة بشدة خلال أقل من ساعة.
ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

ميزة غسيل المنطقة المزدوجة

 

نظِّف الصحون الرقيقة بلطف، بينما نظَّف الأواني والمقالي شديدة التحمل التي تتطلب قوة في الغسيل باستخدام ميزة غسيل المنطقة المزدوجة Dual Zone Wash.

درجة الحرارة العالية

درجة الحرارة العالية

 

تصل درجة حرارة الحوض إلى 80 درجة مئوية أثناء دورة الشطف، مما يمنحك العناية الصحية المطلقة بالصحون.

تنزيل الدورات

تنزيل الدورات

 

باستخدام تطبيق ™LG SmartThinQ للهواتف الذكية، يمكنك تنزيل دورات الغسيل الجديدة لتلبية احتياجاتك، مثل الأواني والمقالي، و الأوعية المقاومة للحرارة، و الأواني الزجاجية، وNight Care (العناية الليلية).

إعدادات شخصية

إعدادات شخصية

 

يمكنك تخصيص دورات غسالة الصحون باستخدام تطبيق الهواتف الذكية لتحديد خيارات التنظيف المختلفة.

ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

ميزة التذكير بتنظيف الجهاز

 

حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.

™Smart Diagnosis

™Smart Diagnosis

 

تساعد ميزة التشخيص الذكي في حل المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال هاتفك الذكي، حيث تعرض عليك اقتراحات بالحلول السهلة والخطوات التالية.

قُم بترقية مظهر مطبخك

قُم بترقية مظهر مطبخك

تمنحك غسالة صحون LG تصميمًا أنيقًا وعصريًا لمطبخك. تمتاز غسالة الصحون التي تقتنيها بتكنولوجيا مبتكرة من LG، وتمنحك أداءً متميزًا إضافةً إلى مظهرها المتميز.

تصميم خارجي مُبسَّط

تصميم خارجي مُبسَّط

 

يمكن للتصاميم الخارجية الأنيقة لغسالات الصحون من LG أن تُكمل تصميم أي مطبخ.

تصميم داخلي أنيق

تصميم داخلي أنيق

 

غسالة صحون متينة وتسهُل صيانتها، ذات مظهر أنيق وممتع جماليًا.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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DFC612FV

غسالة صحون QuadWash لون فضي بلاتيني من إل جي

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