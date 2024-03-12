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غسالة صحون, 14 مكان , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر
*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.
دورة تيربو
اختر دورة تيربو لتنظيف الصحون المتسخة بشدة خلال أقل من ساعة.
تنزيل الدورات
باستخدام تطبيق ™LG SmartThinQ للهواتف الذكية، يمكنك تنزيل دورات الغسيل الجديدة لتلبية احتياجاتك، مثل الأواني والمقالي، و الأوعية المقاومة للحرارة، و الأواني الزجاجية، وNight Care (العناية الليلية).
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
كل المواصفات
الشكل
-
الألوان
فضي
-
مؤشرات الحالة
لا
-
مؤشر الوقت المتبقي
LED
-
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
-
إجمالي إعدادات المكان
14
-
نوع شاشة العرض
LED
-
نوع التركيب
حامل حر
-
نوع اللوحة
التحكم الأمامي
دورة / خيار
-
تلقائي
نعم
-
إلغاء
نعم
-
قفل التحكم
نعم
-
تأجيل البدء
نعم
-
رقيق
لا
-
تنزيل الدورة
لا
-
منطقة مزدوجة
لا
-
البيئة
نعم
-
موفر الطاقة
لا
-
سريع
لا
-
جفاف أكثر
نعم
-
نصف حمولة
نعم
-
ثقيل
لا
-
درجة حرارة مرتفعة
نعم
-
مكثف
نعم
-
تنظيف الآلة
تنظيف الآلة (بدون بخار)
-
عادي
لا
-
عدد الخيارات
5
-
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
5
-
فرد الملابس
لا
-
شطف
لا
-
بخار
لا
-
تيربو
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
-
ساق قابلة للتعديل (مم)
30
-
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
680 x 890 x 665
-
وزن التغليف (كجم)
49
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
600 x 850 x 600
-
وزن المنتج (كجم)
45
أداء الطاقة/المياه
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
45
-
وقت الدورة
298
-
اكسبرس وقت الدورة
38
-
فئة انبعاث الضوضاء
C
-
وقت دورة توربو
59
-
استهلاك المياه (L)
9.9
المزايا الرئيسية
-
باب يفتح أوتوماتيكيًا
لا
-
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
-
أكوا ستوب
نعم
-
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
-
DirectDrive Motor™
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
عدد أذرع الرش
3
-
QuadWash™
نعم
-
نظام الغسيل SenseClean
نعم
-
Smart Rack+™
نعم (العلوي Rack_Partially قابل للطي / السفلي Rack_Partially قابل للطي)
-
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
-
TrueSteam™
لا
-
نظام الغسيل Vario
نعم
-
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
-
التكرار (هرتز)
50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (واط)
1600-1800 واط
-
مزوّد الطاقة (فولط)
220-240 فولت~
ميزات الرف
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
لا
-
سلال أدوات المائدة
نعم
التقنية الذكية
-
NFC
لا
-
رعاية العملاء الاستباقية
لا
-
جهاز التحكم عن بعد
لا
-
مراقبة عن بُعد
لا
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
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