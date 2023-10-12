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مجفف من النوع المكثف سعة 7 كجم، تجفيف باستخدام مستشعر، لون أبيض، تشخصيات ذكية للمشاكل

المواصفات

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مجفف من النوع المكثف سعة 7 كجم، تجفيف باستخدام مستشعر، لون أبيض، تشخصيات ذكية للمشاكل

RC7066A1F

مجفف من النوع المكثف سعة 7 كجم، تجفيف باستخدام مستشعر، لون أبيض، تشخصيات ذكية للمشاكل

الملخص

طباعة

الأبعاد

RC7066A1F
السعة
7كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600X690X850
التكنولوجيا الرئيسية
Sensor Dry
ميزة إضافية
Lint Filter

المواصفات الرئيسية

لون الهيكل

أبيض

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

7

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 690

كل المواصفات

الميزات

مستشعر التجفيف

نعم

النوع

مجفف

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

7

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 690

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

Opaq

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

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