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https://blackbox.com.sa/ar/catalog/product/view/id/3012/s/lg-9kg-dual-inverter-dryer-sensor-dry-silver-color-smart-thinq-wi-fi-rc90u2ev2e/

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DUAL Inverter Heat Pump™‎

توفير مضاعف للطاقة والوقت

تقنية عاكس متطورة يتمتع بها DUAL Inverter Heat Pump™‎ توفر أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة أو أقصر أوقات الغسل على الإطلاق.
DUAL Inverter Heat Pump™‎1

DUAL Inverter Heat Pump™‎

يوسّع نطاق سرعة التدوير من السرعة العالية جدًا إلى المنخفضة من دون تشغيله وإيقاف تشغيله.

كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة A+++-10%1"

كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة A+++-10%

يعمل المجفف DAUL Inverter Heat Pump™‎ بأفضل مستوى ممكن من الكفاءة في استهلاك الطاقة.

*مقياس A+++‎ إلى D. وفقًا لمعيار IEC، في دورة القطن مع وضع الطاقة.

ضمان مضاعف لمدة 10 سنوات1

ضمان مضاعف لمدة 10 سنوات

يتوافق ضمان ضاغط العاكس المضاعف لمدة 10 سنوات مع ضمان موتور العاكس لمدة 10 سنوات.

توفير الطاقة أو توفير الوقت1

Eco Hybrid™‎

توفير الطاقة أو توفير الوقت

توفر تقنية Eco Hybrid™‎ خيار توفير الطاقة أو الوقت وفقًا لأسلوب حياتك.

*تم الاختبار من قِبل Intertek، حمولة 9 كجم لمعيار IEC، دورة القطن، المقارنة بين وضع الوقت والطاقة.

تسوية التجاعيد وتقليل الانكماش2
عناية رقيقة

تسوية التجاعيد وتقليل الانكماش

يمكن للتجفيف على درجة حرارة منخفضة تسوية التجاعيد وتقليل الانكماش مع تقنية المضخة الحرارية.
خفض بنسبة 99.9%2

عناية ضد الحساسية

خفض بنسبة 99.9%

تقضي تقنية العناية بالحساسية على نسبة 99.9% من الغبار المنزلي الذي يمكن أن يتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية.

* تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) من الغبار المنزلي الحي بنسبة 99.9٪.

 

معتمدة من BAF

 

خفض الغبار المنزلي الحي بنسبة %99.9

 

 
الحفاظ على الأداء الفائق للتجفيف1
مكثف تلقائي التنظيف

الحفاظ على الأداء الفائق للتجفيف

يوفر المكثف تلقائي التنظيف تدفق هواء مناسبًا للحفاظ على الأداء الفائق للتجفيف. بالإضافة إلى ذلك، تخلو عملية تنظيفه من المتاعب ويوفر المزيد من وقت الفراغ.
الحفاظ على النظافة دائمًا1

فلتر مزدوج

الحفاظ على النظافة دائمًا

يجعل الفلتر المزدوج المجفف يحافظ على أداء التجفيف الفائق عن طريق فلترة النسالة من الملابس.

تحسين أداء التجفيف1

مستشعر التجفيف

تحسين أداء التجفيف

لاكتشاف الرطوبة في الملابس وتعيين مدة التجفيف تلقائيًا.

تركيب الباب بشكل يناسب المساحة المتوفرة لديك2

باب قابل للعكس

تركيب الباب بشكل يناسب المساحة المتوفرة لديك

يمكن تركيب الباب على اليسار أو اليمين وفقًا لظروف المساحة المتوفرة لديك.
الملاءمة الذكية مع تقنية SmartThinQ™‎2
Smart ThinQ™‎

الملاءمة الذكية مع تقنية SmartThinQ™‎

بدءًا من تشغيل الغسل عن بُعد ووصولاً إلى تنزيل دورات إضافية، أصبح المجفف أكثر ذكاءً. يمكنك التفاعل معه بكل سهولة والوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

الريموت الذكي

يمكنك تشغيل الغسل أو مراقبته من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا تتبع استهلاك الطاقة.

تنزيل الدورات

 

يتيح تنزيل الدورات للمستخدمين تنزيل برامج تجفيف جديدة مثل ملابس الصالات الرياضية، وتجديد البطاطين، والملابس التحتية وتقليل الكرمشة

التشخيص الذكي

يكتشف نظام التشخيص الذكي بسرعة أي مشكلة بسيطة قبل أن تصبح مشكلة أكبر.
العناية الثنائية2
خيار إقران الغسّالة والمجفف من إل جي

العناية الثنائية

اكتشف العناية الثنائية التي تقدمها إل جي من مجموعات أزواج الغسّالة والمجفف، التي تم تصميمها لتوفير الوقت والمال في حياتك المشغولة.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى
اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

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