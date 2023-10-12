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مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 16 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي، يدعم تطبيق ThinQ
*مقياس A+++ إلى D. وفقًا لمعيار IEC، في دورة القطن مع وضع الطاقة.
*تم الاختبار من قِبل Intertek، حمولة 9 كجم لمعيار IEC، دورة القطن، المقارنة بين وضع الوقت والطاقة.
*تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) من الغبار المنزلي الحي بنسبة ٪99.9.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
لون الهيكل
-
VCM
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
16
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 990 × 770
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
كل المواصفات
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
الملابس الرياضية
-
نعم
-
المناشف
-
نعم
-
الصوف
-
نعم
-
Wi-Fi
-
نعم (WiFi)
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
إنهاء التأخير
-
3-19 ساعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
16
-
موقت التأجيل
-
نعم
-
نوع الشاشة
-
شاشة LED كبيرة (أسود بدرجتين)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 990 × 770
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
النوع
-
مجفف
-
لون الهيكل
-
VCM
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RH16U8EVCW
مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 16 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي، يدعم تطبيق ThinQ