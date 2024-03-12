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مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

مميزات

المعرض

المواصفات

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مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

RH18U8EVCW

مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

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توفير مضاعف للطاقة والوقت
DUAL Inverter Heat Pump™‎

توفير مضاعف للطاقة والوقت

تقنية عاكس متطورة يتمتع بها DUAL Inverter Heat Pump™‎ توفر أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة أو أقصر أوقات الغسل على الإطلاق.
DUAL Inverter Heat Pump™‎

DUAL Inverter Heat Pump™‎

 

يوسّع نطاق سرعة التدوير من السرعة العالية جدًا إلى المنخفضة من دون تشغيله وإيقاف تشغيله.

كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة

كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة A+++-10%

يعمل المجفف DAUL Inverter Heat Pump™‎ بأفضل مستوى ممكن من الكفاءة في استهلاك الطاقة.

*مقياس A+++‎ إلى D. وفقًا لمعيار IEC، في دورة القطن مع وضع الطاقة.

ضمان مضاعف لمدة 10 سنوات

ضمان مضاعف لمدة 10 سنوات

يتوافق ضمان ضاغط العاكس المضاعف لمدة 10 سنوات مع ضمان موتور العاكس لمدة 10 سنوات.

توفير الطاقة أو توفير الوقت

Eco Hybrid™‎

توفير الطاقة أو توفير الوقت

 

توفر تقنية Eco Hybrid™‎ خيار توفير الطاقة أو الوقت وفقًا لأسلوب حياتك.

*تم الاختبار من قِبل Intertek، حمولة 9 كجم لمعيار IEC، دورة القطن، المقارنة بين وضع الوقت والطاقة.

تسوية التجاعيد وتقليل الانكماش
عناية رقيقة

تسوية التجاعيد وتقليل الانكماش

يمكن للتجفيف على درجة حرارة منخفضة تسوية التجاعيد وتقليل الانكماش مع تقنية المضخة الحرارية.
عناية ضد الحساسية

عناية ضد الحساسية

خفض بنسبة %99.9

 

تقضي تقنية العناية بالحساسية على نسبة 99.9% من الغبار المنزلي الذي يمكن أن يتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية.

*تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) من الغبار المنزلي الحي بنسبة ٪99.9.

معتمدة من BAF

خفض الغبار المنزلي الحي بنسبة %99.9

الحفاظ على الأداء الفائق للتجفيف
مكثف تلقائي التنظيف

الحفاظ على الأداء الفائق للتجفيف

يوفر المكثف تلقائي التنظيف تدفق هواء مناسبًا للحفاظ على الأداء الفائق للتجفيف. بالإضافة إلى ذلك، تخلو عملية تنظيفه من المتاعب ويوفر المزيد من وقت الفراغ.
الحفاظ على النظافة دائمًا

فلتر مزدوج

الحفاظ على النظافة دائمًا

 

يجعل الفلتر المزدوج المجفف يحافظ على أداء التجفيف الفائق عن طريق فلترة النسالة من الملابس.

تحسين أداء التجفيف

مستشعر التجفيف

تحسين أداء التجفيف

 

لاكتشاف الرطوبة في الملابس وتعيين مدة التجفيف تلقائيًا.

تركيب الباب بشكل يناسب المساحة المتوفرة لديك

باب قابل للعكس

تركيب الباب بشكل يناسب المساحة المتوفرة لديك

 

يمكن تركيب الباب على اليسار أو اليمين وفقًا لظروف المساحة المتوفرة لديك.

الملاءمة الذكية مع تقنية SmartThinQ™‎
Smart ThinQ™‎

الملاءمة الذكية مع تقنية SmartThinQ™‎

بدءًا من تشغيل الغسل عن بُعد ووصولاً إلى تنزيل دورات إضافية، أصبح المجفف أكثر ذكاءً. يمكنك التفاعل معه بكل سهولة والوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

الريموت الذكي

يمكنك تشغيل الغسل أو مراقبته من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا تتبع استهلاك الطاقة.

تنزيل الدورات

 

يتيح تنزيل الدورات للمستخدمين تنزيل برامج تجفيف جديدة مثل ملابس الصالات الرياضية، وتجديد البطاطين، والملابس التحتية وتقليل الكرمشة

التشخيص الذكي

يكتشف نظام التشخيص الذكي بسرعة أي مشكلة بسيطة قبل أن تصبح مشكلة أكبر.

العناية الثنائية
خيار إقران الغسّالة والمجفف من إل جي

العناية الثنائية

اكتشف العناية الثنائية التي تقدمها إل جي من مجموعات أزواج الغسّالة والمجفف، التي تم تصميمها لتوفير الوقت والمال في حياتك المشغولة.
SASO label
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الملخص

طباعة

الأبعاد

RH18U8EVCW-dimension

المواصفات الرئيسية

  • لون الهيكل

    ستانلس فضي

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    18.0

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    770x990x820

  • مضخة حرارة عاكس مزدوج

    نعم

  • مكثف تلقائي التنظيف

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • مكافحة تجعد الملابس

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • العناية بالمكثف

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • العناية بالأسطوانة

    نعم

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • مستوى التجفيف

    5 مستويات

  • المفضلة

    لا

  • وقت أقل

    نعم

  • وقت أكثر

    نعم

  • تجفيف الرف

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • Steam

    لا

  • تجفيف بالوقت

    نعم

الباركود

  • الباركود

    8806096109687

السعة

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    18.0

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    تحكم + لمس + أزرار وشاشة ال اي دي

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    750x1085x852

  • عمق المنتج مع فتح الباب 90 درجة (مم)

    1340

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    770x990x820

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    82.0

  • الوزن (كجم)

    76.0

الميزات

  • مستشعر التجفيف

    نعم

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • مكثف تلقائي التنظيف

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • جفاف مزدوج (ايكوهايبرد)

    نعم

  • مضخة حرارة عاكس مزدوج

    نعم

  • مرشح نسالة مزدوج

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • مؤشر فراغ المياه

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • نوع مصدر الحرارة

    مضخة حرارية كهربائية

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • محرك انفيرتير

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • باب قابل للعكس

    لا

  • النوع

    مجفف مكثف (بدون تهوية)

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    ستانلس فضي

  • نوع الباب

    غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

البرامج

  • العناية بالحساسية (مجفف)

    نعم

  • ملابس النشاطات (ملابس رياضية)

    نعم

  • مجفف - الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • انتعاش الفراش

    نعم

  • هواء بارد

    نعم

  • القطن

    نعم

  • القطن+

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • انتعاش الجاكيت البالِ

    نعم

  • اللحف

    نعم

  • العناية السهلة

    نعم

  • تجفيف سريع

    نعم

  • رف التجفيف

    لا

  • المناشف

    نعم

  • الصوف

    نعم

التقنية الذكية

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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