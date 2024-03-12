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مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون آسود ستيل ، يدعم تطبيق ThinQ
*مقياس A+++ إلى D. وفقًا لمعيار IEC، في دورة القطن مع وضع الطاقة.
*تم الاختبار من قِبل Intertek، حمولة 9 كجم لمعيار IEC، دورة القطن، المقارنة بين وضع الوقت والطاقة.
*تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) من الغبار المنزلي الحي بنسبة ٪99.9.
معتمدة من BAF
خفض الغبار المنزلي الحي بنسبة %99.9
الريموت الذكي
يمكنك تشغيل الغسل أو مراقبته من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا تتبع استهلاك الطاقة.
تنزيل الدورات
يتيح تنزيل الدورات للمستخدمين تنزيل برامج تجفيف جديدة مثل ملابس الصالات الرياضية، وتجديد البطاطين، والملابس التحتية وتقليل الكرمشة
التشخيص الذكي
يكتشف نظام التشخيص الذكي بسرعة أي مشكلة بسيطة قبل أن تصبح مشكلة أكبر.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
لون الهيكل
فولاذ أسود
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
18.0
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770x990x820
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
-
مكثف تلقائي التنظيف
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
مكافحة تجعد الملابس
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
العناية بالمكثف
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
العناية بالأسطوانة
نعم
-
إضاءة الحلة
نعم
-
مستوى التجفيف
5 مستويات
-
المفضلة
لا
-
وقت أقل
نعم
-
وقت أكثر
نعم
-
تجفيف الرف
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
Steam
لا
-
تجفيف بالوقت
نعم
الباركود
-
الباركود
8806096109670
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
18.0
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
تحكم + لمس + أزرار وشاشة ال اي دي
-
إشارة قفل الباب
نعم
-
مؤشر الشكل
18:88
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
750x1085x852
-
عمق المنتج مع فتح الباب 90 درجة (مم)
1340
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770x990x820
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
82.0
-
الوزن (كجم)
76.0
الميزات
-
مستشعر التجفيف
نعم
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
مكثف تلقائي التنظيف
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
إضاءة الحلة
نعم
-
جفاف مزدوج (ايكوهايبرد)
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مؤشر فراغ المياه
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
محرك انفيرتير
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
LoadSense
نعم
-
باب قابل للعكس
لا
-
النوع
مجفف مكثف (بدون تهوية)
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فولاذ أسود
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
-
العناية بالحساسية (مجفف)
نعم
-
ملابس النشاطات (ملابس رياضية)
نعم
-
مجفف - الذكاء الاصطناعي
نعم
-
انتعاش الفراش
نعم
-
هواء بارد
نعم
-
القطن
نعم
-
القطن+
لا
-
دورة التحميل
نعم
-
انتعاش الجاكيت البالِ
نعم
-
اللحف
نعم
-
العناية السهلة
نعم
-
تجفيف سريع
نعم
-
رف التجفيف
لا
-
المناشف
نعم
-
الصوف
نعم
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
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