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مجفف 8 كيلو، مضخة الحرارية لعناية دائمة وتوفير بالطاقة، تصنيف A++، لون ابيض مع مستشعر تجفيف من ال جي السعودية

المواصفات

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مجفف 8 كيلو، مضخة الحرارية لعناية دائمة وتوفير بالطاقة، تصنيف A++، لون ابيض مع مستشعر تجفيف من ال جي السعودية

RH80T2AP6RM

مجفف 8 كيلو، مضخة الحرارية لعناية دائمة وتوفير بالطاقة، تصنيف A++، لون ابيض مع مستشعر تجفيف من ال جي السعودية

front

الملخص

طباعة

الأبعاد

RH80T2AP6RM
السعة
8KG
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600×850×610
التكنولوجيا الرئيسية
مضخة حرارية موفرة للطاقة
ميزة إضافية
مستشعر التجفيف

كل المواصفات

المواصفات العامة

السعة

8 كجم

اللون

أبيض

التصميم

نشافة تحميل أمامي

نوع الغاز

R290

فئة الطاقة

A++

استهلاك الطاقة السنوي

235.0 kWh/year

نشافة اوتوماتيك

نعم

البرنامج القياسي

قطن + تجفيف الدولاب

الوقت - قياسي

138 min

الوقت - حمولة كاملة

179 min

الوقت - حمولة جزئية

107 min

الضجيج

65dB

شاشة العرض

LED (7-segment)

أزرار التحكم

زر اللمس

الحوض

Galvanized

البرامج

البرامج العامة - Cotton

نعم

البرامج العامة - Synthetics

نعم

البرامج العامة - Delicates

نعم

البرامج العامة - Mixed Fabrics

نعم

البرامج الخاصة - Shirt 20

نعم

البرامج الخاصة - Quick 34

نعم

البرامج الخاصة - Refresh

نعم

البرامج الخاصة - Wool Refresh

نعم

البرامج الخاصة - Outdoor

نعم

البرامج الخاصة - Sportswear

نعم

البرامج الخاصة - Duvet

نعم

البرامج الخاصة - Babywear

نعم

البرامج الخاصة - Hygiene

نعم

البرامج الخاصة - Towel

نعم

التجفيف محدد الوقت - Time Dry

نعم

خيارات إضافية

تأخير بدء البرنامج (+1~23 hr)

نعم

الخيارات

هدف التجفيف (Iron/Cupboard/Extra)

نعم

نسبة التجفيف (Lv1 ~ Lv4)

نعم

تجفيف محدد الوقت

نعم

سرعة الدوران

نعم

Delicates

نعم

Buzzer

On/Off

نوع التجفيف

للكي

نعم

للدولاب

نعم

اكسترا

نعم

راحة الاستخدام

منبه انتهاء البرنامج

نعم

الوقت المتبقي

نعم

مرحلة التجفيف

نعم

تنظيف الفلتر

نعم

تفريغ المياه

نعم

قفل الأطفال

نعم

مصباح داخلي

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

مستشعر الفلتر

نعم

الطاقة/التصنيفات

القياس

220-240V, 50 Hz

حجم

الجهاز (الارتفاع x العمق x العرض)

600×610×850

التغليف (الارتفاع x العمق x العرض)

650×640×890

الوزن

الاجمالي / الصافي

48/50

الجرار

سعة الجرار

5.25ℓ

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