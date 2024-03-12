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نشافة LG بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون أبيض
*صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي
المضخة الحرارية
استمتع بالتجفيف اللطيف مع المضخة الحرارية
تجفف الملابس بحرارة منخفضة، لطيفة على الملابس
*قد تختلف النتائج بالاعتماد على نوعية القماش
*قد تختلف النتائج حسب البيئة المحيطة
تصميم جميل أنيق
*صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي
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المواصفات الرئيسية
-
لون الهيكل
أبيض
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
8.0
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 610
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
لا
-
مكافحة تجعد الملابس
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
العناية بالمكثف
لا
-
إنهاء التأخير
لا
-
العناية بالأسطوانة
لا
-
إضاءة الحلة
لا
-
مستوى التجفيف
4 مستويات
-
المفضلة
لا
-
وقت أقل
لا
-
وقت أكثر
لا
-
تجفيف الرف
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد
لا
-
Steam
لا
-
تجفيف بالوقت
نعم
الباركود
-
الباركود
8806087994490
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
8.0
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
1-23 ساعة
-
نوع الشاشة
شاشة LCD تعمل باللمس تمامًا
-
إشارة قفل الباب
لا
-
مؤشر الشكل
18:88
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
640 x 880 x 640
-
عمق المنتج مع فتح الباب 90 درجة (مم)
1043
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 610
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
49.5
-
الوزن (كجم)
48.0
الميزات
-
مستشعر التجفيف
نعم
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
لا
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
إضاءة الحلة
نعم
-
جفاف مزدوج (ايكوهايبرد)
لا
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
لا
-
مرشح نسالة مزدوج
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
لا
-
مؤشر فراغ المياه
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
لا
-
نوع مصدر الحرارة
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
لا
-
محرك انفيرتير
لا
-
قواعد التسوية
نعم
-
LoadSense
لا
-
باب قابل للعكس
لا
-
النوع
مجفف مكثف (بدون تهوية)
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
أبيض
-
نوع الباب
غطاء PC دائري أسود ملون
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
-
العناية بالحساسية (مجفف)
لا
-
ملابس النشاطات (ملابس رياضية)
نعم
-
مجفف - الذكاء الاصطناعي
لا
-
انتعاش الفراش
لا
-
أحجام كبيرة
لا
-
هواء بارد
لا
-
القطن
نعم
-
القطن+
لا
-
الملابس الحساسة
نعم
-
دورة التحميل
لا
-
انتعاش الجاكيت البالِ
لا
-
اللحف
نعم
-
العناية السهلة
لا
-
جينز
لا
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
سريع 30
لا
-
تجفيف سريع
لا
-
رف التجفيف
لا
-
انتعاش
نعم
-
العناية بالجلد
لا
-
التعقيم بالبخار
لا
-
انتعاش البخار
لا
-
المناشف
نعم
-
هواء دافئ
لا
-
الصوف
لا
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
لا
-
الاقتران الذكي
لا
-
مراقبة الطاقة
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
لا
-
تشخيص ذكي للأعطال
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
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