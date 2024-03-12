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نشافة LG بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون أبيض

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

نشافة LG بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون أبيض

RH81T2AP6RM

نشافة LG بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون أبيض

Front view
نشافة LG بالمضخة الحرارية لعناية دائمة

نشافة LG بالمضخة الحرارية لعناية دائمة

استمتع بأسلوب حياة مريح وتجفيف صحي

*صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي

المضخة الحرارية

استمتع بالتجفيف اللطيف مع المضخة الحرارية

تجفف الملابس بحرارة منخفضة، لطيفة على الملابس

  • Heater Dryer
  • Heat Pump Dryer

*قد تختلف النتائج بالاعتماد على نوعية القماش

تجفيف مثالي بأوّل محاولة

مستشعر التجفيف

تجفيف مثالي بأوّل محاولة

 

احصلي على ملابس جافة بأوّل محاولة مع مستشعر التجفيف، حيث يستشعر الرطوبة ليحسّن وقت التجفيف

*قد تختلف النتائج حسب البيئة المحيطة

تصميم جميل أنيق

الغسالة والنشافة

   الغسالة والنشافة

الباب

   الباب

لوحة التحكم

   لوحة التحكم

*صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي

SASO_Label

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • لون الهيكل

    أبيض

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    8.0

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 610

  • مضخة حرارة عاكس مزدوج

    لا

  • مكثف تلقائي التنظيف

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    لا

  • مكافحة تجعد الملابس

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • العناية بالمكثف

    لا

  • إنهاء التأخير

    لا

  • العناية بالأسطوانة

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • مستوى التجفيف

    4 مستويات

  • المفضلة

    لا

  • وقت أقل

    لا

  • وقت أكثر

    لا

  • تجفيف الرف

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    لا

  • Steam

    لا

  • تجفيف بالوقت

    نعم

الباركود

  • الباركود

    8806087994490

السعة

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    8.0

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    1-23 ساعة

  • نوع الشاشة

    شاشة LCD تعمل باللمس تمامًا

  • إشارة قفل الباب

    لا

  • مؤشر الشكل

    18:88

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    640 x 880 x 640

  • عمق المنتج مع فتح الباب 90 درجة (مم)

    1043

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 610

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    49.5

  • الوزن (كجم)

    48.0

الميزات

  • مستشعر التجفيف

    نعم

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    لا

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • مكثف تلقائي التنظيف

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • جفاف مزدوج (ايكوهايبرد)

    لا

  • مضخة حرارة عاكس مزدوج

    لا

  • مرشح نسالة مزدوج

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    لا

  • مؤشر فراغ المياه

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    لا

  • نوع مصدر الحرارة

    مضخة حرارية كهربائية

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    لا

  • محرك انفيرتير

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • LoadSense

    لا

  • باب قابل للعكس

    لا

  • النوع

    مجفف مكثف (بدون تهوية)

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أبيض

  • نوع الباب

    غطاء PC دائري أسود ملون

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

البرامج

  • العناية بالحساسية (مجفف)

    لا

  • ملابس النشاطات (ملابس رياضية)

    نعم

  • مجفف - الذكاء الاصطناعي

    لا

  • انتعاش الفراش

    لا

  • أحجام كبيرة

    لا

  • هواء بارد

    لا

  • القطن

    نعم

  • القطن+

    لا

  • الملابس الحساسة

    نعم

  • دورة التحميل

    لا

  • انتعاش الجاكيت البالِ

    لا

  • اللحف

    نعم

  • العناية السهلة

    لا

  • جينز

    لا

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • سريع 30

    لا

  • تجفيف سريع

    لا

  • رف التجفيف

    لا

  • انتعاش

    نعم

  • العناية بالجلد

    لا

  • التعقيم بالبخار

    لا

  • انتعاش البخار

    لا

  • المناشف

    نعم

  • هواء دافئ

    لا

  • الصوف

    لا

التقنية الذكية

  • تنزيل الدورة

    لا

  • الاقتران الذكي

    لا

  • مراقبة الطاقة

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

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