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نشافة بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون فضي

مميزات

المعرض

المواصفات

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نشافة بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون فضي

RH81T2SP7RM

نشافة بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون فضي

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نشافة LG بالمضخة الحرارية لعناية دائمة

نشافة LG بالمضخة الحرارية لعناية دائمة

استمتع بأسلوب حياة مريح وتجفيف صحي

*صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي

المضخة الحرارية

استمتع بالتجفيف اللطيف مع المضخة الحرارية

تجفف الملابس بحرارة منخفضة، لطيفة على الملابس

  • Heater Dryer
  • Heat Pump Dryer

*قد تختلف النتائج بالاعتماد على نوعية القماش

تجفيف مثالي بأوّل محاولة

مستشعر التجفيف

تجفيف مثالي بأوّل محاولة

 

احصلي على ملابس جافة بأوّل محاولة مع مستشعر التجفيف، حيث يستشعر الرطوبة ليحسّن وقت التجفيف

*قد تختلف النتائج حسب البيئة المحيطة

تصميم جميل أنيق

الغسالة والنشافة

   الغسالة والنشافة

الباب

   الباب

لوحة التحكم

   لوحة التحكم

*صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي

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كل المواصفات

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RH81T2SP7RM

نشافة بالمضخة الحرارية، سعة 8 كغم، لون فضي