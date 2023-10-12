الوجبات: 1 ~ 2



15 ~ 20 بيليميني مجمدة، 2 1/2 كوب ماء، 1 ورق الغار، ملح وفلفل حسب الذوق

(نطاق الوزن 0.3 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)