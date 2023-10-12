الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 4.

1. اغسل البطاطس وجففها بمنشفة ورقية.

2. غرز كل حبة بطاطس 8 مرات بالشوكة.

3. ضع الطعام على منشفة ورقية في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.

4. بعد الطهي، توقف لمدة 3 دقائق.